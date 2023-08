MA 'NSOMMA, QUANDO SE MENANO MUSK E ZUCKERBERG? - DOPO LE POLEMICHE IL MINISTRO SANGIULIANO STA PROCEDENDO CON MOLTA PIÙ ATTENZIONE PER ORGANIZZARE IL MATCH TRA I DUE MILIARDARI IN ITALIA - L'INCONTRO, SE MAI SI FARÀ, SI POTREBBE TENERE A FINE SETTEMBRE O INIZIO OTTOBRE - È PARTITA LA GARA PER ACCAPARRARSI LO SCONTRO, SINDACI E PRESIDENTI DI PROVINCIA VOGLIONO CHE L'EVENTO DI SVOLGA NEL PROPRIO TERRITORIO - LO STOP DI ZUCKERBERG: "NON È STATO CONCORDATO" E LE POLEMICHE...

1 - MUSK LO SFIDA, ZUCKERBERG RILANCIA: “DOVE E COME BATTERCI LO DECIDO IO”

Estratto dell’articolo di Gra.Lon. per “la Stampa”

elon musk mark zuckerberg

L'unica certezza è che non si svolgerà a Roma. Niente Colosseo per il combattimento di arti marziali combinate (Mma) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, mentre si profila la possibilità degli scavi di Pompei, anche se in lizza rimangono altre sedi come l'Arena di Verona, Ostia antica, Taormina e la Calabria.

In ogni caso si tratterà di una «location epica», come ha annunciato lo stesso Musk in un post su X (l'ex Twitter) precisando di averne parlato con la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Quest'ultimo esclude la capitale, come inizialmente si poteva immaginare dal post del patron di Tesla che accennava «all'antica Roma».

elon musk

E mentre in Italia monta la polemica di chi è contrario al duello, Zuckerberg, ceo di Meta, frena sui dettagli: «Amo questo sport - scrive su Threads - sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto». […]

Ma contrario alla manifestazione è anche il deputato del Pd Matteo Orfini che commenta: «Quindi per il ministro Sangiuliano i concerti al Circo Massimo non vanno bene (perché si balla), mentre la pagliacciata di due miliardari che combattono è uno strumento di promozione del nostro patrimonio. Un'idea piuttosto curiosa di cultura». Gli fa eco Osvaldo Napoli, di Azione: «Al ministro Sangiuliano e alla presidente Meloni rivolgo un accorato appello: si può far calare il sipario su una vicenda penosa che trasforma la Nazione in un Paese di straccivendoli?».

elon musk x

[…] Rincara la dose il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, Forza Italia: «Il governo Meloni sta ben operando su ogni versante, dall'economia al lavoro, dalla cultura alla politica estera. Non vedo perché offrire spunti polemici a sinistre spompate. Musk e c. invece di sfide mediatiche facciano il loro dovere fiscale.

2 - DA VERONA A POMPEI GARA PER OSPITARE IL DUELLO MA ZUCKERBERG FRENA MUSK

Estratto dell'articolo di Paolo Conti per il “Corriere della Sera”

elon musk mark zuckerberg

Da ieri, al ministero della Cultura diretto da Gennaro Sangiuliano, sulla possibile sfida Musk-Zuckerberg in Mma (arti marziali miste in gabbia, ovvero «cage fighting») si procede con molta prudenza e numerosi dubbi. Sangiuliano ha parlato al telefono solo con il Ceo di Twitter, Elon Musk. Non ha mai avuto contatti con Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook Inc, che ieri ha rilasciato una dichiarazione quasi gelida: «Amo questo sport e sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai dovesse concordare una data vera e propria, lo saprete da me.

Fino ad allora, vi prego di ritenere che qualsiasi cosa dica non sia stata concordata». E lo ha scritto dal suo profilo sulla piattaforma Threads, competitor di Twitter. Dunque se Musk annuncia qualcosa, ammonisce Zuckerberg, sappiate che «non è stata concordata». E poi c’è l’eloquente «se mai». Contrasto anche sull’organizzazione. Per Musk tutto verrebbe gestito dalle rispettive fondazioni e non dall’Ufc, la federazione che a Las Vegas regola queste discipline. Zuckerberg su Threads: «Quando gareggio voglio farlo in un modo che metta sotto i riflettori gli atleti d’élite al vertice del gioco. Questo lo fai lavorando con organizzazioni professionali come la Ufc o One per realizzarlo bene e creare un grande programma».

mark zuckerberg 8

Sangiuliano sa che è in gioco il prestigio dell’Italia come sfondo di un evento mondiale. Meglio muoversi con estrema cautela. Però il piano d’azione è pronto. Eventuale data: fine settembre o primi di ottobre. Cifre: ne circolano tante, nessuna confermata, ma siamo nell’ambito delle decine di milioni di euro che Musk ieri su Twitter (senza quantificare) immaginava destinate a ospedali pediatrici italiani («Pediatric hospitals in Italy»).

[…] Con il ministro si è messo in contatto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, immaginando la sfida sotto Palazzo Vecchio. Nardella è del Pd, come il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, entusiasta: «La sfida rappresenterebbe per noi un valore aggiunto, Pompei è il miglior sito dove ospitarla, questo governo ha puntato molto sul nostro sito archeologico, dai contatti avuti penso davvero che sia qui». […]

mark zuckerberg 6 mark zuckerberg 2 mark zuckerberg 7