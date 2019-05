DAGONOTA - NON SARÀ SALVINI A DICHIARARE UFFICIALMENTE LA CRISI BENSÌ PROVOCHERÀ IL M5S CON IL PESO DELLE SUE RIVENDICAZIONI TIPO LA TAV, LA FLAT TAX, L’AUTONOMIA ETC ETC CHE POTRANNO FARE IMPLODERE IL MOVIMENTO DI DI MAIO - LA DATA UTILE PERCHÉ UN NUOVO GOVERNO SIA IN GRADO DI PRESENTARE LA LEGGE FINANZIARIA, IL COLLE PENSA POSSA ESSERE IL 20 SETTEMBRE - INTANTO MARTEDÌ 28 SARÀ CONTE, DEI 5 STELLE, A RAPPRESENTARE L’ITALIA AL CONSIGLIO EUROPEO E A COMINCIARE A TRATTARE PER LA NUOVA COMMISSIONE