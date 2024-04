MA ALLORA SI PUÒ ESSERE MELONIANI E DICHIARARSI ANTIFASCISTI – LA DEPUTATA MONICA CIABURRO, ELETTA CON FRATELLI D’ITALIA, MERCOLEDÌ SERA HA PARTECIPATO ALLA FIACCOLATA PER IL 25 APRILE, A CUNEO. E RIVENDICA: “SONO ORGOGLIOSA DI ESSERE QUI COME ITALIANA PER FESTEGGIARE LA RICONQUISTATA LIBERTÀ DOPO LA DITTATURA. C’È TANTA GENTE ED È GIUSTO COSÌ. È E DEVE ESSERE UNA FESTA DI TUTTI. SEMMAI NOTO A MALINCUORE L’ASSENZA DI…”

Mercoledì sera, 24 aprile, mi reco per tempo al Parco della Resistenza per la mia ultracinquantennale partecipazione alla Fiaccolata della Libertà. Nel corso della mia vita le ho fatte pressoché tutte, a piedi e in auto, con tanta o poca gente, con corteo in discesa verso piazza Torino o al contrario, ma stavolta già da lontano s’intuisce una folla più vasta del solito, nonostante il freddo quasi invernale.

[…] mi avvicino al camioncino ai bordi del parco, […] l’esperienza m’insegna che di fiaccole non ce ne sono mai per tutti e conviene essere tra i primi per afferrarne una. Ci riesco, l’accendo al braciere, mi volto per posizionarmi nel corteo e mi trovo di fronte una mia ex allieva di quando insegnavo alle medie a inizio anni Ottanta: Monica Ciaburro, da due legislature deputata al Parlamento, sindaca di Argentera, eletta nel partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, di cui è responsabile del dipartimento montagna.

Come me è riuscita ad avere una delle prime fiaccole, avendo presenziato alla manifestazione in posizione defilata rispetto alle altre autorità, vicino al camioncino dei bastoni cerati in compagnia del capogruppo comunale di Forza Italia Franco Civallero e Marco Allocco, presidente onorario del Circolo ‘l Caprissi. […]

Come suo ex insegnante mi sento orgoglioso di trovarla lì, di averle acceso la fiaccola e le chiedo se è la prima volta che sfila al corteo del 25 Aprile. «Due anni fa partecipai alla fiaccolata di Borgo San Dalmazzo – risponde -, stasera mi ero prefissa di partecipare pur se fino all’ultimo momento impegnata a Roma alla Camera, come vicepresidente della Commissione Difesa dove abbiamo approvato i contributi alle associazioni combattentistiche, comprese quelle partigiane come l’Anpi. Domani pomeriggio (ieri, ndr) parteciperò alla manifestazione di Vinadio».

Ha ricevuto l’input a partecipare dal partito o direttamente da Giorgia Meloni? «Non ce n’era bisogno, sono orgogliosa di essere qui come italiana per festeggiare la riconquistata libertà dopo la dittatura, per il cui obiettivo hanno lottato e perso la vita anche uomini e donne della valle Stura dove io sono sindaca. La riconquistata libertà che ha portato alla stesura e approvazione della Carta costituzionale che ci tutela tutti».

[…]«C’è tanta gente ed è giusto così - commenta la 54enne deputata di Fratelli d’Italia -: è e dev’essere una festa di tutti gli italiani. Semmai noto a malincuore l’assenza di un significativo numero di Tricolori nazionali, dovrebbe essere il colore dominante nel corteo». […]

