27 feb 2023 13:04

MA GLI ANARCHICI SONO RIMASTI ALLA PRIMA REPUBBLICA? – IL SINDACO DI BENEVENTO, CLEMENTE MASTELLA, HA RICEVUTO MINACCE SU FACEBOOK, A FIRMA DI UNA SIGLA DELLA GALASSIA ANARCHICA. SULL'ACCADUTO INDAGA LA DIGOS – L'EX GUARDASIGILLI, CHE GIÀ IN PASSATO È STATO OGGETTO DI INTIMIDAZIONI, PER ORA NON COMMENTA L'EPISODIO. LA GIUNTA E I CONSIGLIERI DI BENEVENTO ESPRIMONO “VICINANZA E SOLIDARIETA’ AL SINDACO”