9 apr 2024 09:21

MA CHE FINE HA FATTO LA TANTO EVOCATA ABOLIZIONE DELL'ABUSO D'UFFICIO? RISCHIA DI SLITTARE PER MESI! - LA RIFORMA, CHE FA PARTE DEL COSIDDETTO DDL NORDIO, ERA STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ORMAI DIECI MESI FA, TRA MILLE POLEMICHE. MA ORA E’ FINITA IN CONGELATORE PER EVITARE UNO SCONTRO CON I MAGISTRATI A POCHI MESI DALLE ELEZIONI EUROPEE - NON SOLO: LO STOP ALLA RIFORMA E’ ANCHE UN SEGNALE DI SFIDUCIA CHE NEI CONFRONTI DEL MINISTRO NORDIO (CHE POTREBBE FINIRE GIUBILATO IN UN RIMPASTO DI GOVERNO POST-VOTO)