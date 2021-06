MA CHE JE FA ARCURI A CONTE? – GIUSEPPE CONTE CONTINUA A DIFENDERE L’EX COMMISSARIO ALL’EMERGENZA, MA CON LUI LA CAMPAGNA VACCINALE SAREBBE STATA MATEMATICAMENTE UN FLOP: A DICEMBRE DICEVA DI VOLER ARRIVARE ALLA VACCINAZIONE DI MASSA CON 1.500 CENTRI DI SOMMINISTRAZIONE. MA FIGLIUOLO LI HA DOVUTI RADDOPPIARE! OGGI SIAMO A 2.661 PUNTI VACCINALI – VIDEO

VIDEO - QUANDO ARCURI PENSAVA DI FARE LA VACCINAZIONE DI MASSA CON SOLO 1.500 PUNTI DI SOMMINISTRAZIONI

1 - CONTE DIFENDE ARCURI

Estratto dell'intervista di Monica Guerzoni a Giuseppe Conte per il "Corriere della Sera"

Figliuolo invece di Arcuri?

«Sono situazioni incomparabili. Arcuri ha fatto un lavoro straordinario nonostante critiche ingenerose e spesso strumentali, ha permesso all’Italia di partire con il piede giusto nella fase in cui dovevamo fare i conti con la mancanza dei vaccini e comunque anche allora eravamo tra i primi in Europa. La situazione oggi è molto diversa, Figliuolo e le Regioni stanno efficacemente completando la campagna vaccinale».

2 - VACCINO: ARCURI, ALL'INIZIO 300 PUNTI, 1500 IN PERIODO DI MASSA

(AGI) - Roma, 13 dic. - "Ci saranno 300 punti di somministrazione all'inizio" per il vaccino anti Covid in Italia "e 1500 nei periodi di massa". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una conferenza stampa in compagnia dell'architetto Stefano Boeri, per la presentazione della campagna di somministrazione. "Stiamo elaborando un budget e la scheda del costo di realizzazione dei gazebo. Pensiamo che ci saranno molte persone e molte aziende che svolgeranno questa funzione 'pro bono' come ha fatto l'architetto Boeri. Molti ci regaleranno il frutto del loro ingegno affinche gli italiani si possano vaccinare", ha aggiunto. (AGI)Ale

3 - VACCINO. FIGLIUOLO: OBIETTIVO 550MILA GIORNALIERI, AD OGGI 2.661 PUNTI VACCINALI

(DIRE) Roma, 7 giu. - "L'obiettivo è poter effettuare 550mila somministrazioni al giorno, ad oggi in alcune giornate siamo arrivati anche a oltre 600mila al giorno. I punti vaccinali sono oltre 2.661". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, in audizione in commissione Bilancio alla Camera.

