MA CHE JE FREGA A TRUMP DELL’11 SETTEMBRE - THE DONALD APPENA È USCITO DALLA CASA BIANCA HA ARCHIVIATO QUALSIASI COMMEMORAZIONE DEGLI ATTENTATI ALLE TORRI GEMELLE: QUEST’ANNO, NEL VENTENNALE DEGLI ATTACCHI, HA DECISO DI FIRMARE UN CONTRATTO PER COMMENTARE UNO SPECIALE DELL'EVENTO DI BOXE DI SABATO CON EVANDER HOLYFIELD CONTRO VITOR BELFORT...

L'11 settembre ricorre il ventesimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle ma l'ex presidente Donald Trump non presenzierà ad alcuna celebrazione. L'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha firmato un contratto per commentare uno speciale dell'evento di boxe di sabato con Evander Holyfield contro Vitor Belfort.

Secondo la società Triller Fite, il figlio, Donald Trump Jr raggiungerà l'ex presidente all'Hard Rock Hotel & Casino in Florida. "Amo i grandi pugili e i grandi combattimenti", ha detto Trump. "Non vedo l'ora di vederli questo sabato sera e di condividere i miei pensieri sul ring. Non vorrete perdere questo evento speciale", ha aggiunto.

Padre e figlio commenteranno il combattimento principale, cui fanno da contorno quattro incontri tra cui Anderson Silva-Tito Ortiz e David Haye-Joe Fournier. Holyfield, il 58enne ex campione dei pesi massimi, è stato chiamato in sostituzione di Oscar de la Hoya, positivo al Covid-19. Belfort, 44 anni, è un ex campione dei pesi massimi leggeri UFC. Trump ha ospitato molti incontri di boxe negli anni '80 e '90 nei suoi casinò di Atlantic City.

L'evento, ovviamente, coincide con l'anniversario degli attacchi dell'11 settembre 2001 che Trump celebrò l'anno scorso per l'ultima volta da presidente con un minuto di silenzio a bordo dell'Air Force One e con un discorso a Shanksville, in Pennsylvania, in onore di coloro che morirono sul volo 93 che si schiantò a terra durante il dirottamento. Passeggeri ed equipaggio si immolarono per impedire che si realizzasse il piano dei terroristi di farlo schiantare sul Campidoglio.