MA CHE SORPRESA: NELLA GUERRA DI VIA ARENULA HA STRAVINTO LA “ZARINA” GIUSI BARTOLOZZI – ALLA FINE CARLO NORDIO L'HA NOMINATA CAPO DI GABINETTO, RUOLO CHE SECONDO I MALIGNI GIÀ ERA DI FATTO SUO DA TEMPO: BARTOLOZZI, DA VICE DI ALBERTO RIZZO, SI COMPORTAVA DA “CAPA”, ACCENTRANDO TUTTI I DOSSIER PIÙ IMPORTANTI E FACENDO SCAPPARE IL SUO DIRETTO SUPERIORE - PER NORDIO È UNA “VITTORIA” PERSONALE SU PALAZZO CHIGI E SU MANTOVANO, CHE AVREBBE INSISTITO PER UN'ALTRA SOLUZIONE...

Estratto dell’articolo di Liana Milella per www.repubblica.it

giusi bartolozzi

E stavolta Nordio non ha piegato la testa. Detto fatto. Voleva Giusi Bartolozzi come sua capo di gabinetto e ha messo in atto il suo desiderata, come apprende Repubblica. Ieri, con un passo ufficiale, ha comunicato al Csm, per essere precisi alla terza commissione del tuttora palazzo dei Marescialli, la sua nomina: l’ex vice capo di gabinetto da ieri è diventata il primo, e potente, magistrato di via Arenula.

Giusi potente lo era già, in quanto amica strettissima di Nordio, ben da prima che lui di entrasse Guardasigilli. Ora ha anche la qualifica per dare ordini ai capi dipartimento, cosa che già faceva sollevando più di una protesta. Chi conosce Bartolozzi, sin dai tempi in cui era deputata di Forza Italia, sa bene come sia il suo carattere, sia la sua insistente capacità dialettica, la portino a sfiancare l’avversario con una notevole insistenza verbale.

ALBERTO RIZZO E CARLO NORDIO

[…] Bartolozzi ha […] “sconfitto” il primo capo di gabinetto scelto da Nordio, il mite Alberto Rizzo, ex presidente del Tribunale di Vicenza, la prima scelta di Nordio appena divenuto Guardasigilli, quando contemporaneamente Bartolozzi viene designata come vice.

Un paio di settimane fa Rizzo ha deciso di gettare la spugna e tornare in ruolo, cosa che è stata accolta dal Csm. Avrebbe voluto aspettare un posto libero da presidente di un ufficio importante, come il tribunale di Firenze o la Corte d’Appello di Brescia, ma - dicono le “voci” di via Arenula - non ce l’ha fatta più. Perché tutti in quel palazzo, e anche nell’entourage del ministro, sanno che il legame professionale tra lui e Bartolozzi è strettissimo. […]

giusi bartolozzi 3

Quella di Nordio stavolta è anche una “vittoria” personale rispetto a palazzo Chigi e al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano che - secondo le “voci di dentro” - avrebbe insistito per un’altra soluzione, ad esempio portare l’attuale capo del legislativo Antonello Mura, toga di Magistratura indipendente, nella stanza accanto a quella di Nordio. Ma proprio il Guardasigilli è stato netto nella sua decisione. Solo e sempre “zarina”. Che già nelle scorse settimane, nelle riunioni periodiche con il Csm, si comportava da capo di gabinetto di fatto. [...]

meloni mantovano giusi bartolozzi 1 CARLO NORDIO carlo nordio al senato GIUSI BARTOLOZZI CARLO NORDIO GIORGIA MELONI CARLO NORDIO giusi bartolozzi 2