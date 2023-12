18 dic 2023 16:26

MA CHE SORPRESA: AL SISI HA VINTO LE ELEZIONI IN EGITTO – IL GENERALE/PRESIDENTE HA OTTENUTO L’89,6% DEI VOTI, IN UNA TORNATA CHE HA VISTO UN’AFFLUENZA DA RECORD, IL 66,8% - IL LEADER AUTORITARIO SARÀ COSÌ AL TIMONE DEL PAESE AFRICANO PER ALTRI 5 ANNI (È AL POTERE GIÀ DA 9), E SI È DETTO “SODDISFATTO” DEL TASSO DI PARTECIPAZIONE E DEL RISULTATO. NEL DISCORSO DELLA VITTORIA HA PARLATO DI “MESSAGGIO AL MONDO INTERO”. QUALE SAREBBE IL MESSAGGIO, CHE LA DEMOCRAZIA È SOPRAVVALUTATA?