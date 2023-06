29 giu 2023 19:40

MA CHI È, MATTEO RENZI O ROSANNA LAMBERTUCCI? – A “PORTA A PORTA” MATTEONZO PARLA PER OLTRE 2 MINUTI DI COME HA FATTO A PERDERE 6 CHILI GRAZIE AL DIGIUNO INTERMITTENTE (ESTICAZZI NON JE L’HA DETTO NESSUNO?) - IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD È STUPITO CHE LA NOTIZIA DELLA SUA DIETA ABBIA DESTATO PIU' INTERESSE DEI SUOI INTERVENTI POLITICI: SI FACCIA UNA DOMANDA E SI DIA UNA RISPOSTA, VISTO CHE OLTRE A PERDERE CHILI HA PERSO QUASI TUTTI GLI ELETTORI - VIDEO!