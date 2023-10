MA COME HA FATTO LA MELONI A STARE PER BEN 8 ANNI CON GIAMBRUNO? – DOTTO: "MEGLIO NON FARSELA QUESTA DOMANDA. SENZA ALLUCINAZIONE NON CI SAREBBE AMORE. IL PUNTO È UN ALTRO. UNA VOLTA TRAMATO E PERPETUATO L’INGANNO, LUI CHE FA? SI MOSTRA A PIÙ NON POSSO. SCODELLA DECINE DI CAZZATE. GLI VA ANCHE BENE, FINO A CHE NON PASSA DA QUELLE PARTI, SAREBBE IL CASO DIRE “STRISCIA”, LUCIFERO FATTO PERSONA. E POI CHE FAI, TE LA PRENDI CON LUCIFERO?"

Giancarlo Dotto per Dagospia

RITORNO A GOCCIA DI MORTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Preso atto che tutti noi, da che eravamo teneri pischelli sognanti, siamo in vita la somma delle nostre allucinazioni (in attesa di diventarne la sottrazione nei giorni, quando sarà, della massima entropia, alle porte del cadavere), essendo noto che lo stato amoroso è il più fertile campo allucinatorio che ci sia, detto altresì che, in questa attitudine a trasfigurare l’altro,

il femminile da sempre eccelle nei millenni, da cui una certa farneticante pervicacia a scambiare degli imbecilli per fulgidi Lancillotti a cui consegnare quel che resta della nostra o vostra castità, detto tutto questo e chissà quant’altro, ditemi perché mai la signora Meloni non dovrebbe avere diritto al suo quarto d’ora o quarto di vita allucinatorio, e vedere cioè in un eventuale imbecille se non proprio un Lancillotto, almeno un irresistibile Gigi Rizzi dei giorni nostri e, in ogni caso, qualcuno da amare?

meme andrea giambruno matteo salvini giorgia meloni

Al netto di tutti i deliri allucinatori con cui incoroniamo cretini, psicopatici, nullità conclamate, a cominciare da noi stessi, o andiamo in deliquio per zoticoni egoici, cazzoni pomposi, l’esistenza sarebbe una noia mortale, una triste penitenza dentro un sacco penitenziale più asciutto di una lacrima nel deserto. Senza allucinazione, non ci sarebbe amore. Fatti fummo per amare, ma soprattutto per delirare.

Scribacchio questo perché da più parti, in particolare dal versante della supposta oltre che supponente “intellighenzia”, si leva la domanda “intelligente”: ma come ha potuto una donna come la Meloni, donna di accertato carattere e solida intelligenza, una donna che ci sa fare, eccome, nel serraglio maschiaccio, farsi irretire per ben otto anni da un simile soggetto? Come ha fatto a conversarci e non solo? Si fanno la pensosa e insinuante domanda.

meme GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

Ecco, non ve la fate la domanda. E non solo perché “ogni scarrafone è bello a mamma soja” canta Pino Daniele e che, nell’amore della donna latina, il latte versato è sempre tanto e, non sarà un caso che, per la legge della reciprocità, son tutte belle le mamme del mondo. Il punto è un altro.

Dovrebbe esserlo. Una volta tramato e perpetuato l’autoinganno, in questo caso di lei, l’allucinata, dovrebbe essere cura e astuzia del beneficiato, l’oggetto allucinatorio, a far di tutto perché l’equivoco insista e resista il più a lungo possibile. Stare zitti, converrebbe, sparire, inventarsi un dietro le quinte ferreo. E, invece, lui che fa? Si mostra a più non posso. Prima con qualche decenza, poi a tutta ganascia. Scodella decine di cazzate. Gli va anche bene, fino a che non passa da quelle parti, sarebbe il caso dire striscia, Lucifero fatto persona. E poi che fai, te la prendi con Lucifero?

