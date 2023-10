MA CONTE, CHE OGGI ESPRIME UNA SOLIDARIETÀ PELOSA ALLA MELONI, E’ LO STESSO CHE UN MESE FA LA PUNGEVA SU GIAMBRUNO? – PEPPINIELLO APPULO AVEVA DETTO: “SE LA MIA COMPAGNA OLIVIA FOSSE STATA UNA GIORNALISTA, LE AVREI CHIESTO UN PASSO INDIETRO, NON DI CONDURRE UNA TRASMISSIONE” - OGGI INVECE DICHIARA: "GIORGIA È ANCHE UN AVVERSARIO POLITICO, MA IO NON AUGURO NEMMENO ALL'AVVERSARIO POLITICO DI DOVER ASSUMERE SCELTE DI VITA PERSONALI SOTTO UNA PRESSIONE MEDIATICA COSÌ FORTE COME È SUCCESSO...”

Giuseppe Conte Olivia Paladino

(ANSA) "Qui vorrei esprimere solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre". Lo ha detto Giuseppe Conte leader del M5S a Foggia dove da ieri è impegnato in appuntamenti elettorali, in merito alla fine della relazione della presidente del Consiglio con il compagno Andrea Giambruno.

"Giorgia Meloni presidente del Consiglio attuale per me è anche un avversario politico, ma io - ha aggiunto - non auguro nemmeno all'avversario politico di dover assumere scelte di vita personali sotto una pressione mediatica così forte come è successo". "Detto questo - ha aggiunto - consegno a futuro dibattito un'annotazione in punta di piedi. Invito la destra ad evitare di elaborare modelli culturali che poi si vogliono imporre a tutti i cittadini.

giorgia meloni e andrea giambruno foto chi

Modelli culturali impregnati di forte ideologia costruita su modelli astratti come la famiglia del mulino bianco che poi si rivelano, quando proposti con ideologia, arroganza e prepotenza, poco rispettosi delle scelte di vita personali che poi loro stessi non riescono a tradurre in prativa data la complessità della vita".

CONTE CONTRO MELONI

Da adnkronos.com - 22 settembre 2023

giuseppe conte e olivia paladino a cortina foto chi

Giuseppe Conte all'attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tanto di stoccata anche sul compagno della premier, Andrea Giambruno. ''Adesso Giorgia Meloni si dispiacerà per quel che dirò" ma "quando sono andato a Palazzo Chigi non ho portato nessun parente, nessun amico del liceo e dell'università, nessun amico del mio Paese. Non mi sarei mai sognato di affidare la regia del partito a mia sorella, un ministero a mio cognato'', ha detto il leader M5S al Tpi festival di Bologna.

giorgia meloni andrea giambruno foto di chi

La stoccata su Andrea Giambruno

"Se la mia compagna Olivia avesse fatto la giornalista, con me a Palazzo Chigi le avrei chiesto di non esporsi, di certo di non condurre una trasmissione televisiva in cui si trovava a ragione delle scelte politiche prese da me come capo di governo... Nonostante i miei familiari non fossero coinvolti in attività pubbliche, la prima cosa che dissi fu 'sappiate che se qualche vantaggio arriva, non sarà per voi, voi sarete sacrificati... Se Olivia fosse stata una giornalista, le avrei chiesto di fare un passo indietro...'', ha poi detto il numero uno pentastellato.

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE A CORTINA MEME BY DEMARCO