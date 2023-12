MA ELLY CI ARRIVA ALLE EUROPEE? – CONTE LA TRATTA COME LA SGUATTERA DEL GUATEMALA E DICE CHE NON SAREBBE IN GRADO DI FEDERARE NEANCHE LE CORRENTI DEM. LA SCHLEIN AL “FOGLIO” PIGOLA: “NON GLI RISPONDERÒ MAI. NON ATTACCHERO’ MAI I 5 STELLE. DOPO LE EUROPEE CI SARANNO LE POLITICHE E NOI DOVREMO FARE UN GOVERNO CON CONTE”. L’UNICO DUBBIO, È CHE PROSEGUENDO DI QUESTO PASSO, ALLE POLITICHE, LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM NON CI ARRIVI NEMMENO...

Salvatore Merlo per il Foglio - Estratti

Sostiene Giuseppe Conte: Elly Schlein non sarebbe in grado nemmeno di federare le correnti del Pd. Non è precisamente un complimento. Ieri sera abbiamo incontrato l’onorevole Schlein in Senato. Ed ella, ovvero Elly, riferendosi alla manovra di bilancio parlava di “collaborazione” necessaria con le altre forze di opposizione. Poiché tuttavia le altre forze di opposizione, cioè il Movimento cinque stelle, non passa giorno che non prendano a schiaffi il Pd su qualsiasi argomento, a un certo punto noi ci siamo sentiti obbligati a chiederle: scusi, onorevole Schlein, non pensa di dover ribattere per le rime almeno ogni tanto?

Ecco. Posta questa domanda, ella ci ha risposto così: “Il mio avversario è il governo, non attaccherò mai i Cinque stelle”. E poco dopo, sulla soglia del Senato, l’onorevole Schlein ha aggiunto anche queste parole, spiegandoci la “strategia”, per così dire: “Ora ci sono le europee, va bene, ma domani ci saranno le politiche e noi dovremo fare un governo con Conte.

Quindi non gli rispondo”. Chiaro, no? L’unico dubbio, tuttavia, è che proseguendo di questo passo, alle politiche, ella, insomma Elly, non ci arrivi nemmeno. Ogni mattina infatti, come sorge il sole, Conte si sveglia e sa che dovrà insultare il Pd per scippargli voti alle elezioni europee (che sono proporzionali e si tengono tra pochi mesi).

Mentre ogni mattina, come sorge il sole, Schlein si sveglia e sa che non dovrà rispondere a Conte che le ruba i voti, oggi, perché forse un giorno, chissà, arriveranno le elezioni politiche. Anzi: ogni mattina, come sorge il sole, ella, dunque Elly, ricorda quanto sia necessario collaborare con Conte che intanto la tratta come la famosa sguattera del Guatemala. (…)

