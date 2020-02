MA È FORMIGLI O LA D’URSO? – DELBECCHI STRONCA “PIAZZAPULITA” PER L’INTERVISTA “ESCLUSIVA” AL TUNISINO CITOFONATO DA SALVINI: “NEL TALK SHOW DEI QUARTIERI ALTI CHE SE LA TIRA ALLA GRANDE È ARRIVATO IL CORONAVIRUS DEL VOYEURISMO IN FORMA DI SCOOP” - “SE SALVINI HA COMPIUTO QUEL DEPLOREVOLE GESTO PER UNA SPECULAZIONE POLITICA, FORMIGLI QUEL GESTO LO HA A SUA VOLTA STRUMENTALIZZATO, E SEMPRE SULLA PELLE DEL RAGAZZO…” – VIDEO

Nanni Delbecchi per “il Fatto Quotidiano”

Vedendo scorrere il sottopancia "Intervista ESCLUSIVA al ragazzo che stava dietro al famigerato citofono di Salvini" abbiamo pensato di essere finiti per errore su Non è la D' Urso Live. Invece no, eravamo proprio sintonizzati su Piazzapulita, il talk show dei quartieri alti che se la tira alla grande, e dove però è arrivato il coronavirus del voyeurismo in forma di scoop.

Ma come? Ci si chiede giustamente come abbia potuto Salvini violare la privacy di una famiglia tunisina, e quella stessa privacy viene ora sparata in video come grande pagina di giornalismo? Non vogliamo sapere con quali argomenti sia stato convinto il diciassettenne Yassin a mostrarsi "in esclusiva".

Ma una cosa è certa: se Salvini ha compiuto quel deplorevole gesto per una speculazione politica, Formigli quel gesto lo ha a sua volta strumentalizzato, e sempre sulla pelle del ragazzo. Dal citofono al videocitofono. "Salvini dovrebbe chiedere scusa" proclama il conduttore contrito; segue processo sommario all' untore con Paolo Mieli, una giornalista di Repubblica e Maria Elena Boschi: un parterre bulgaro, da fare invidia a Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Capace di un giornalismo di rango quando si occupa di esteri, caso unico tra i talk, sulle cose di casa Piazzapulita eredita tutta la presunzione e la retorica del giornalismo de sinistra.

Invece di ispirarsi alla gastroenterologia della dottoressa Giò, Formigli dovrebbe prendere lezioni di autoironia dai suoi vicini di palinsesto, Propaganda live.

