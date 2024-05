3 mag 2024 17:15

MA È GIUSEPPE CONTE O GIUSEPPE STALIN? - AUMENTANO I MAL DI PANCIA NEL M5S PER IL CENTRALISMO POCO DEMOCRATICO DI CONTE: HA VIETATO AI CANDIDATI PENTASTELLATI ALLE EUROPEE DI AFFIGGERE MANIFESTI CON I LORO VOLTI - NON CI SARA’ SPAZIO PER LA PROPAGANDA PERSONALE: TUTTI DOVRANNO ATTENERSI ALLE REGOLE IMPOSTE DA ROMA - MOTIVO? I CRITICI PENSANO CHE LIMITARE L'ESPOSIZIONE DEI CANDIDATI SERVA A TRAINARE I CAPILISTA SCELTI DA CONTE (COME TRIDICO E CAROLINA MORACE) DEPOTENZIANDO LA COMPETIZIONE INTERNA…