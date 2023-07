MA ‘NDO BIDEN? – COME MAI IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI, PRINCIPALE AZIONISTA DELLA NATO, NON PARTECIPERÀ, QUESTA SERA, ALLA CENA CON I LEADER DELL’ALLEANZA ATLANTICA? LO STAFF: “HA AVUTO QUATTRO GIORNI INTENSI E SI DEVE PREPARARE A UN IMPORTANTE DISCORSO DOMANI”. TRADOTTO: È ANZIANO E NON PUÒ STANCARSI TROPPO, ALTRIMENTI RISCHIA DI INCAPPARE NELLA SOLITA GAFFE – LA REAZIONE DI MOSCA ALL’INGRESSO DELLA SVEZIA NELLA NATO: “REAGIREMO CON MISURE APPROPRIATE E PREVENTIVE..."

USA, BIDEN NON PARTECIPA ALLA CENA CON I LEADER NATO

(ANSA) - Joe Biden non partecipa alla cena con i leader della Nato in programma questa sera. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano citando funzionari della Casa Bianca secondo i quali il commander-in-chief "ha avuto quattro giorni intensi e si deve preparare per un importante discorso domani oltre al summit" dell'Alleanza Atlantica.

BIDEN RINGRAZIA ERDOGAN 'PER IL CORAGGIO E LA LEADERSHIP'

(ANSA) - "Voglio ringraziarti per la tua azione diplomatica, per il coraggio che hai avuto e per la tua leadership": Joe Biden ha aperto così il bilaterale (il quarto finora) con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del summit Nato di Vilnius, da lui definito "storico", dopo il disco verde di Ankara all'ingresso della Svezia nell'Alleanza.

"Credo che il nostro incontro di oggi a margine del vertice Nato sia il primo passo, i nostri incontri precedenti erano semplice riscaldamento", ha risposto Erdogan. "Questa nuova fase è una fase di cinque anni e ora ti stai preparando per le prossime elezioni. Colgo ora l'occasione per augurarti buona fortuna", ha aggiunto. Biden ha riso e ha scherzato: "Bene, grazie mille. Non vedo l'ora di incontrarti nei prossimi cinque anni".

MOSCA AVVERTE, 'REAGIREMO ALL'ALLARGAMENTO NATO'

(ANSA) - "Misure appropriate e preventive": così Mosca si prepara a rispondere all'ulteriore allargamento della Nato, ritenendo che avrà "effetti negativi" sulla propria sicurezza. Rinviata per il momento ogni decisione su un ingresso nell'Alleanza dell'Ucraina, la Russia ha reagito duramente al via libera all'ammissione della Svezia, dato dalla Turchia in cambio di promesse dall'Ue.

E non ha rinunciato a lanciare una stoccata ad Ankara: i turchi farebbero meglio a non guardare alla realtà indossando "occhiali color rosa" e accettare il fatto che "nessuno vuole vedere la Turchia in Europa, intendo gli europei", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Di misure "appropriate e preventive" ha invece parlato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, avvertendo che Mosca sta studiando le decisioni della Nato in merito sia alla Svezia sia alla Finlandia, entrata nell'Alleanza in aprile, per agire di conseguenza.

"Trarremo le nostre conclusioni - ha sottolineato il capo della diplomazia russa - valutando quanto velocemente e con quale estensione la Nato userà i territori finlandese e svedese. Non c'è dubbio che ciò verrà fatto, perché Helsinki e Stoccolma stanno già discutendo una varietà di ipotesi con gli Stati Uniti per l'installazione di infrastrutture dell'Alleanza proprio al confine russo con la Finlandia e, in Svezia, molto vicino alle nostre frontiere".

"Tutti gli interessi legittimi di sicurezza della Russia saranno protetti, le misure necessarie saranno adottate, sappiamo quali devono essere queste misure e come metterle in pratica", ha avvertito Lavrov. Ma oggi è stato anche il giorno dell'annuncio da parte del presidente francese Emmanuel Macron della fornitura a Kiev di una nuova arma che dovrebbe rafforzare l'efficacia della sua azione contro le truppe russe nel pieno della controffensiva: i missili a lungo raggio Scalp, peraltro già consegnati da Londra all'Ucraina con il nome di Storm Shadow. I vettori dovrebbero mettere le forze di Kiev in grado di colpire obiettivi in profondità dietro le linee russe.

Ma secondo Mosca non saranno armi decisive per garantire il successo degli ucraini. Semmai, ha ammonito Peskov, costringeranno la Russia ad adottare le necessarie "contromisure". Il portavoce del Cremlino non si è detto comunque stupito per le mosse annunciate a Vilnius. "L'Alleanza Atlantica - ha affermato Peskov - ha una forte natura anti-russa e la Russia è percepita da loro come un nemico. Le discussioni dunque si svolgono in questo spirito".

