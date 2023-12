MA ‘NDO BIDEN? – I SONDAGGI PER “SLEEPY JOE” VANNO SEMPRE PEGGIO: L'INDICE DI GRADIMENTO DEL PRESIDENTE È AL MINIMO STORICO: 34% - PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA CLASSIFICA “FIVETHIRTYEIGHT”, CHE TIENE CONTO DEL SOSTEGNO AI PRESIDENTI, A 1.063 GIORNI DALL'INIZIO DEL MANDATO, BIDEN HA IL LIVELLO DI APPROVAZIONE MEDIO PIÙ BASSO DI QUALSIASI PRESIDENTE DAI TEMPI DI TRUMAN - INVECE TRUMP...

Da www.insider.com

joe biden

I numeri di Joe Biden? Sono sempre peggio. Secondo l'ultimo sondaggio della Monmouth University, condotto tra il 30 novembre e il 4 dicembre, l'indice di gradimento di Biden è al 34%, il suo minimo storico. Diversi altri importanti sondaggi hanno mostrato che Biden è in svantaggio di diversi punti percentuali nella corsa contro Trump nel 2024.

Sebbene la maggior parte degli intervistati abbia affermato di disapprovare la politica di Biden su ogni argomento, ci sono due questioni che gli hanno creato più problemi: la risposta della sua amministrazione all’”inflazione” e all’”immigrazione”. Quasi il 70% degli intervistati ha disapprovato il presidente.

Gli indici di approvazione di Biden non sono solo in uno stato pietoso: sono storicamente pessimi.

DONALD TRUMP JOE BIDEN BY EDOARDOBARALDI

Utilizzando la classifica di "FiveThirtyEight", che tiene conto del sostegno americano agli ex presidenti, a 1.063 giorni dall'inizio del mandato, Biden ha il punteggio di approvazione medio più basso di qualsiasi presidente dai tempi di Harry S. Truman, che prestò giuramento nel 1945.

Nonostante l’impeachment l’indice di approvazione medio di Trump non è mai sceso al di sotto di quello di Biden di oggi.

Al momento, sembra certo che Biden sia nei guai. Mentre la guerra continua a infuriare a Gaza in seguito agli attacchi terroristici di Hamas in Israele il 7 ottobre, un recente sondaggio del New York Times/Siena Pool rivela che la maggioranza degli elettori registrati – il 57% – disapprova in qualche modo o fortemente il modo in cui ha gestito il conflitto.

joe biden

All’inizio della guerra tra le forze israeliane e Hamas, Biden ha espresso la sua simpatia e il suo sostegno a Israele, promettendo che avrebbe fatto del suo meglio per inviare un pacchetto di sostegno alle forze armate del paese con l’approvazione del Congresso.

All’inizio di dicembre è stata approvata la vendita di munizioni per carri armati per un valore di 106 milioni di dollari a Israele. Dal 7 ottobre, secondo i rapporti del Ministero della Sanità di Gaza, Israele ha ucciso più di 18.000 palestinesi, tra cui migliaia di donne e bambini. A dicembre, Biden ha detto in privato ai donatori che riteneva che i bombardamenti “indiscriminati” di Israele dovessero cambiare rotta.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Tuttavia, se Biden cambiasse il suo sostegno pubblico alla campagna israeliana, brucerebbe una parte della sua base senza garantire di poter mai riconquistare la fiducia di molti elettori musulmani indecisi che si sono già impegnati ad abbandonare il sostegno a Biden.

Come hanno dimostrato i sondaggi, gli elettori americani vogliono che Biden cambi rotta sull’immigrazione, ma farlo allo stesso tempo allontanerebbe anche gran parte della sua base di elettori e lo metterebbe contro ai colleghi democratici.

JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY

A meno di un anno dalle elezioni presidenziali, è diventato chiaro che sia Biden sia la sua campagna devono apportare un cambiamento drastico e rivitalizzare la sua immagine per aumentare la popolarità. E se non riesce ad aumentare il suo indice di gradimento – e in fretta – allora lui e il Partito dovranno discutere seriamente sulla possibilità di sostituirlo nella lista democratica nella corsa presidenziale del 2024.

donald trump joe biden a pittsburgh DONALD TRUMP JOE BIDEN joe biden