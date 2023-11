6 nov 2023 09:39

MA ‘NDO BIDEN? – IL SONDAGGIO DEL “NEW YORK TIMES”, CHE CERTIFICA LA SCONFITTA DEL PRESIDENTE USCENTE CONTRO TRUMP NEGLI STATI CHIAVE, È L’ENNESIMO CAMPANELLO D’ALLARME PER IL PARTITO DEMOCRATICO: “SLEEPY JOE” È TROPPO VECCHIO E DOVEVA ESSERE UN PRESIDENTE DI TRANSIZIONE. MA L’ALTERNATIVA NON C’È E LUI NON VUOLE MOLLARE – IL PARADOSSO DELL’ECONOMIA: VA BENISSIMO, MA GLI AMERICANI NON SE NE ACCORGONO…