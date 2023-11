MA ‘NDO BIDEN? UN NUOVO SONDAGGIO DELLA MARQUETTE LAW SCHOOL RILEVA CHE JOE BIDEN È IN SVANTAGGIO RISPETTO A TUTTI E TRE I POTENZIALI CANDIDATI REPUBBLICANI - NIKKI HALEY, L’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD, È IN TESTA SU “SLEEPY JOE” CON UN 55% A 45%. TRUMP SUPERA BIDEN 52% A 48%, MENTRE IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, DETIENE UN VANTAGGIO DI 51% A 49% - TRA I REPUBBLICANI “THE DONALD” NON HA RIVALI E…

Da www.marquette.edu

joe biden

Un nuovo sondaggio condotto dalla Marquette Law School rileva che il presidente Joe Biden è in svantaggio rispetto ai tre potenziali candidati repubblicani. Rispetto a Nikki Haley, l’ex governatrice della Carolina del Sud, è in testa su Biden con un 55% a 45%. Trump supera Biden con un 52% a 48%, mentre il governatore della Florida, Ron DeSantis, detiene un vantaggio di 51% a 49%.

donald trump in tribunale a new york 9

Tra gli elettori repubblicani, Trump mantiene un sostanziale vantaggio su tutti gli altri nelle primarie per la nomination repubblicana, con il 54% del totale. DeSantis e Haley sono in parità al 12%: si tratta di un aumento delle preferenze per Haley e un calo per DeSantis dallo scorso marzo. Nessun altro candidato ha più del 4% di sostegno nel sondaggio attuale.

nikki haley ron desantis dibattito repubblicano a miami

Il sondaggio è stato condotto dal 2 al 7 novembre 2023, intervistando 856 elettori registrati a livello nazionale, con un margine di errore di +/- 4,5 punti percentuali. Il sondaggio della Marquette Law School ha visto un testa a testa serrato per mesi tra Trump e Biden. Tra i probabili elettori, a settembre Biden ha ricevuto il 51% delle preferenze contro il 49% di Trump. Ma ora la guerra in Medioriente lo fa calare.

JOE BIDEN JOE BIDEN IN ISRAELE nikki haley 2 nikki haley 4 TRUMP E NIKKI HALEY TRUMP E NIKKI HALEY nikki haley donald trump in tribunale a new york 1