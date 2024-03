MA MI FACCIA IL PIACERE! - MATTEO RENZI: “LA VICENDA CONSIP HA INDEBOLITO IL MIO GOVERNO PRIMA DELLA BOTTA DEL REFERENDUM E PER DELLE ACCUSE FALSE HO PERSO 10 PUNTI PERCENTUALI DI CONSENSO” - MARCO TRAVAGLIO: “PECCATO CHE LA VICENDA CONSIP L’ABBIA RIVELATA IL FATTO IL 21 DICEMBRE 2016 E IL SUO GOVERNO SIA CADUTO LA SERA DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016. COM’ERA QUELLA DEL LUPO E DELL’AGNELLO?”

Marco Travaglio per Il Fatto quotidiano

Consecutio temporum.

“La vicenda Consip ha indebolito il mio governo prima della botta del referendum e per delle accuse false ho perso 10 punti percentuali di consenso” (Matteo Renzi, Giornale, 13.3).

Peccato che la vicenda Consip l’abbia rivelata il Fatto il 21 dicembre 2016 e il suo governo sia caduto la sera del referendum del 4 dicembre 2016. Com’era quella del lupo e dell’agnello?

Chi si scusa con chi.

“Babbo devi dire tutta la verità ai magistrati”, “Non puoi dire che non conosci Mazzei perché lo conosco anche io”, “Devi ricordarti tutti gli incontri e i luoghi, non è più la questione della Madonnina e del giro di merda di Firenze per Medjugorje”, “È vero che hai fatto una cena con Romeo?”, “Non ti credo e devi immaginarti cosa può pensare il magistrato. Non è credibile che non ricordi di avere incontrato uno come Romeo, noto a tutti e legato a Rutelli e Bocchino” (Matteo Renzi al telefono col padre Tiziano sullo scandalo Consip, 2.3.2017). “Processo Consip, assolti Tiziano Renzi e Lotti. L’ex premier: ora le scuse” (Messaggero, 12.3.2023).

Le sue a suo padre, si spera.

