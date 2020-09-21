MA NON DOVEVA ESSERE UN TESTA A TESTA? – GIANI ALLUNGA SULLA CECCARDI: SECONDO LA PROIEZIONE TECNÈ-MEDIASET SULLA TOSCANA IL CANDIDATO DEL PD HA IL 48,5% DEI CONSENSI, LA PASIONARIA SALVINIANA SCENDE SOTTO IL 40 PER CENTO E LA GRILLINA GALLETTI IL 6,1%

-

Condividi questo articolo

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

politica