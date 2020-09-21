? #TOSCANA - PROIEZIONE TECNE'-MEDIASET:— YouTrend (@you_trend) September 21, 2020
GIANI (CSX): 48,5%
CECCARDI (CDX): 39,8%
GALLETTI (M5S): 6,1%#Regionali2020#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/4HVkUpfVEt
MA NON DOVEVA ESSERE UN TESTA A TESTA? – GIANI ALLUNGA SULLA CECCARDI: SECONDO LA PROIEZIONE TECNÈ-MEDIASET SULLA TOSCANA IL CANDIDATO DEL PD HA IL 48,5% DEI CONSENSI, LA PASIONARIA SALVINIANA SCENDE SOTTO IL 40 PER CENTO E LA GRILLINA GALLETTI IL 6,1%-
? #TOSCANA - PROIEZIONE TECNE'-MEDIASET:— YouTrend (@you_trend) September 21, 2020
GIANI (CSX): 48,5%
CECCARDI (CDX): 39,8%
GALLETTI (M5S): 6,1%#Regionali2020#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/4HVkUpfVEt
CIAUSCOLO E MELONI - LA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA GODE PER LA VITTORIA DEL CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA NELLE MARCHE: “GRAZIE A FRANCESCO ACQUAROLI UN’ALTRA ROCCAFORTE DELLA SINISTRA SARÀ AMMINISTRATA DAL CENTRODESTRA. IL NOSTRO È L’UNICO PARTITO CHE CRESCE IN TUTTE LE REGIONI”
CINQUE STELLE CADENTI – LA CONDANNA DI CHIARA APPENDINO È UNA TRANVATA PER I BIG GRILLINI GOVERNISTI CHE SOGNAVANO UN DIRETTIVO GUIDATO DALLA SINDACA DI TORINO – CON L’AUTOSOSPENSIONE DAL MOVIMENTO LA PRIMA CITTADINA NON POTRÀ PARTECIPARE ALLA CORSA PER LA LEADERSHIP. CON TANTI SALUTI AI PROGETTI DI LUIGINO DI MAIO
LE MANI DI TRUMPONE SULLA CORTE SUPREMA - PER SOSTITUIRE LA LIBERAL RUTH BADER GINSBURG IL PRESIDENTE AMERICANO STA PENSANDO A AMY CONEY BARRETT, ANTI ABORTISTA E CATTOLICA FONDAMENTALISTA CON SETTE FIGLI – NANCY PELOSI INVOCA L'IMPEACHMENT, MA I DEM POSSONO FARE POCO: I REPUBBLICANI AL SENATO HANNO UNA MAGGIORANZA COMODA E L’OBIETTIVO DI DONALD È CHIUDERE LA PARTITA PRIMA DELLE ELEZIONI. L'ANNUNCIO DELLA CANDIDATURA POTREBBE ARRIVARE GIÀ ENTRO LA SETTIMANA
SE I GIOCHI PER IL REFERENDUM SONO FATTI, CON IL SÌ CHE SI AFFERMA CON IL 70% DEI VOTI, SULLE REGIONALI LA PARTITA È ANCORA APERTA. SI PREFIGURA UN PAREGGIO TRA CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA. TOSCANA, CAMPANIA E PUGLIA ALLA SINISTRA, VENETO (PLEBISCITO PER ZAIA AL 70%) E VAL D’AOSTA ALLA LEGA, LIGURIA E MARCHE ALLA DESTRA. CONTE E ZINGARETTI RESPIRANO MA PER ORA SONO SOLO EXIT POLL E PROIEZIONI
COME MAI MIKE POMPEO HA “SCOMUNICATO” IL VATICANO PROPRIO ORA? L’ATTACCO DEL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO SULL’ACCORDO DI BERGOGLIO CON LA CINA ARRIVA A POCHI GIORNI DAL SUO ARRIVO A ROMA PER UN INCONTRO CON IL PAPA. NON POTEVA ASPETTARE? SI TRATTA DI UNA MOSSA ELETTORALE: DOPO LO SCANDALO SESSUALE CHE HA TRAVOLTO IL LEADER EVANGELICO FALWELL TRUMP PUNTA AL BACINO CATTOLICO USA. CHE È MOLTO POLEMICO CON FRANCESCO…