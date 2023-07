MA I PARTITI CONOSCONO I LORO ELETTORI? - DUE ITALIANI SU TRE DICONO SÌ AL SALARIO MINIMO (E PIACE ANCHE A DESTRA) - UNA CERTA TIGNA SULL’ARGOMENTO DA PARTE DEI LEADER O SI SPIEGA CON UNA OTTUSITA’ IDEOLOGICA O CON IL BISOGNO DI ACCONTENTARE IMPRENDITORI E CONFINDUSTRIA - ADDIRITTURA PER GLI ITALIANI IL SALARIO MINIMO DOVREBBE ESSERE 10,2 EURO L’ORA, PIU’ DEI 9 EURO PROPOSTI…

Estratto dell’articolo di Antonio Noto per “la Repubblica”

Il 64% degli italiani è favorevole all’introduzione del salario minimo. Non solo, il dato che più colpisce è che questa opinione è condivisa indipendentemente dal partito votato, ragion per cui il consenso è trasversale. È quanto emerge da un’analisi effettuata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica. Evidentemente la contrazione del potere d’acquisto sta gravando sulle famiglie più di quanto la politica si renda conto. Potrebbe esservi questo dietro il generalizzato parere positivo raccolto dalla proposta di introdurre una soglia minima salariale di 9 euro l’ora.

La maggioranza degli italiani si dice, infatti, concorde, con percentuali all’interno dei bacini elettorali dei singoli partiti che arrivano quasi ai 90 punti e scendono al 48% solo tra chi vota FdI, mentre raggiungono rispettivamente il 74 ed il 57% tra i votanti FI e Lega. Invece nel Pd e nel M5S il salario minimo è condiviso dall’ 86 e dall’85% dei propri elettori. Un plebiscito per una proposta che invece sul fronte politico divide nettamente maggioranza […] e opposizioni […]

L’appartenenza politica sembra dunque non avere alcun peso sull’opinione degli italiani su questo tema […] Nessuna obiezione fa breccia nel consenso alla proposta, né che la maggioranza dei lavoratori già prende di più (solo il 29% condivide questo concetto), né il rischio paventato che farebbe aumentare il lavoro nero e la disoccupazione (31% di condivisione), né che l’aumento del costo del lavoro si scaricherebbe sui prezzi (35% concorda).

Solo il cosiddetto effetto boomerang, il rischio che, con l’imposizione di legge di una soglia minima, possa venir meno la contrattazione collettiva, spacca l’opinione pubblica in due […] quello che sembra arrivare dagli italiani è la richiesta che vi sia un minimo salariale che non sia frutto di trattativa o che possa essere messo in discussione. Quest’interpretazione sembra trovare conferma nel fatto che la richiesta del “salario minimo ideale” non si discosta tanto da quanto l’ipotesi di legge prevede: per gli italiani il minimo dovrebbe essere 10,2 euro, una differenza minima rispetto ai 9 euro proposti […]

Ma per il 22% degli occupati non si tratterebbe solo di una battaglia di principio.

Sono coloro che dichiarano di percepire oggi meno della fatidica soglia dei 9 euro l’ora. Sulla scelta così netta a favore del salario minimo pesa anche la morsa dell’inflazione […]