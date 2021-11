FLASH! - CALENDA IN CAMPO CONTRO IL TRIO ZINGARETTI- BETTINI-CLAUDIO MANCINI, DEUS EX MACHINA DI GUALTIERI: “LA GIUNTA PRESENTATA È PURTROPPO ESATTAMENTE COME CE L’ASPETTAVAMO. UN RAPPRESENTANTE PER CORRENTE DEL PD AI MINISTERI CHIAVE E NEL GABINETTO E INCARICHI VARI PER CHI HA COSTRUITO LE LISTINE A SUPPORTO. PESSIMO INIZIO”