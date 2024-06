26 giu 2024 16:34

MA DA QUANDO MATTEO SALVINI HA A CUORE LE SORTI DEI SICILIANI? – IL CAPITONE, PARLANDO DEGLI INVESTIMENTI SULL’ISOLA, HA ESORDITO: “SONO 50 ANNI CHE I SICILIANI SI SENTONO DIRE NON SPENDIAMO I SOLDI PER IL PONTE PERCHÉ PRIMA BISOGNA FARE TUTTO IL RESTO. DA 50 ANNI I SICILIANI NON HANNO IL PONTE E NON HANNO TUTTO IL RESTO”. MA INIZIARE OCCUPANDOSI DI STRADE E ALTA VELOCITÀ, NO?