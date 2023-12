MA ’NDO BIDEN? – IL PRESIDENTE AMERICANO AMMETTE CANDIDAMENTE CHE SE NE SAREBBE ANDATO IN PENSIONE ALLA FINE DEL SUO MANDATO: “SE TRUMP NON FOSSE CANDIDATO NON SO SE CORREREI PER LA RIELEZIONE. MA NON POSSIAMO PERMETTERGLI DI VINCERE" – IL PROBLEMA È CHE ANCHE NEL PARTITO DEMOCRATICO IN MOLTI COLTIVANO DUBBI SULLO STATO DI SALUTE DELL'81ENNE JOE E PREFERIREBBERO UN CANDIDATO PIÙ GIOVANE – LA REPLICA DI “THE DONALD”: “IO DITTATORE? SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI PRESIDENZA”

1 – BIDEN: “SE TRUMP NON FOSSE CANDIDATO NON SO SE CORREREI PER LA RIELEZIONE”

Estratto dell’articolo di Paolo Mastolilli per www.repubblica.it

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

"Se Trump non fosse candidato, non sono sicuro che correrei per la rielezione". Fa scalpore, per molti versi, questa dichiarazione che il presidente Biden ha fatto martedì durante una raccolta di fondi elettorali nel Massachusetts, ma in realtà non stupisce più di tanto. Perché il piano originale del suo mandato, secondo chi lo frequenta da vicino, era sempre stato quello di essere un presidente di transizione: salvare la democrazia americana, bloccando Donald, e poi passare il testimone alla prossima generazione.

Il problema però è che nel frattempo Trump si è ricandidato, mentre la vice Kamala Harris ha deluso, complicando la staffetta. Allora Biden si è convinto di essere l’unico davvero in grado di ribattere Donald e quindi si è ripresentato, anche perché pensa che per vincere gli basterebbe riportare alle urne gli elettori che lo avevano sostenuto nel 2020.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Se però Trump scomparisse dalla scena, per problemi di salute, condanne penali capaci di far calare il suo consenso, una inaspettata affermazione di rivali come Nikki Haley alle primarie, o qualsiasi altra sorpresa imponderabile, Joe potrebbe rinunciare alla rielezione perché svanirebbe il motivo principale per cercarla.

[…] Mentre chiacchierava con i sostenitori, ha detto che "se Trump non fosse candidato, non sono sicuro che correrei per la rielezione". Subito dopo però ha aggiunto: "Non possiamo permettegli di vincere", perché come sta denunciando ormai da diverse settimane, il ritorno di Donald minaccerebbe di uccidere la democrazia americana con una svolta autoritaria, già delineata in parte nei programmi per la vendetta del secondo mandato.

murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico

[…]

Diversi membri del Partito democratico, e la maggior parte degli elettori, non pensa che le cose stiano così. Infatti vorrebbero un altro candidato più giovane. La maggioranza degli americani, per la verità, non vorrebbe proprio la replica della sfida tra i due ottuagenari o quasi. Al momento però la deriva politica sta portando in questa direzione.

Che Trump si ritiri di sua volontà è escluso, perché a questo punto correre e vincere è diventata l’unica strada a sua disposizione per evitare la prigione, dato che almeno una condanna penale tra uno dei quattro processi in cui è incriminato viene data per scontata.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

Se però per qualche motivo esterno fosse costretto a farsi da parte, nel Partito democratico si aprirebbe il dibattito se sia il caso di andare comunque avanti con Biden. I potenziali successori che scalpitano ci sono già, a partire dalla vice Harris, ma soprattutto il governatore della California Newsom, che lo stesso presidente ha incoronato come suo principale surrogato. […]

2 – TRUMP, IL DITTATORE? SOLO PRIMO GIORNO DELLA PRESIDENZA

(ANSA) - Donald Trump risponde alle accuse che se tornerà alla Casa Bianca trasformerà la presidenza in una dittatura. "Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare", ha affermato l'ex presidente in un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News. "Sono i democratici che abusano del loro potere non io", ha poi corretto il tiro Trump spiegando che il primo giorno alla Casa Bianca riprenderà le politiche del suo primo mandato. (ANSA).

donald trump joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one