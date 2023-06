MA LA SCHLEIN CHE IERI HA PARTECIPATO AL FUNERALE DI SILVIO E’ LA STESSA CHE OGGI TORNA SULLE BARRICATE DEL PIU’ FEROCE ANTIBERLUSCONISMO PER DIRE CHE "E’ UNA FORZATURA IL LUTTO NAZIONALE PER BERLUSCONI E UN ERRORE CAVALCARE LA SUA MORTE PER PORTARE AVANTI LE RIFORME" - "ABBIAMO PORTATO RISPETTO MA NO ALLA BEATIFICAZIONE DEL CAV. NON DIMENTICHIAMO LE LEGGI AD PERSONAM E IL CONFLITTO D'INTERESSE"

Il giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi, Elly Schlein dice "no alla beatificazione" del leader di Forza Italia, morto lunedì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano. E definisce il lutto nazionale proclamato in memoria del Cav "una forzatura inopportuna". Come spiega la segretaria del Pd a SkyTg24: "Non l'ho mai conosciuto in vita. L'impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo.

Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale. Ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi. Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d'interesse - commenta Schlein - Ricordiamo la mercificazione di tutto. Abbiamo trovato una forzatura inopportuna nel chiedere i tre giorni di lutto nazionale. È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono al Berlusconi politico".

"Serve equilibrio" e "non c'è momento più sbagliato che cavalcare l'emotività per la morte di Berlusconi e portare avanti riforme sbilanciate", commenta ancora Schlein riferendosi alla riforma della giustizia che oggi dovrebbe essere approvata in Cdm in onore di Berlusconi.

