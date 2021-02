IL PAESE ALLO SBANDO PER UNA SPARTIZIONE DI POLTRONE - I GRILLINI DICONO NO AL MES ALLORA I RENZIANI CHIEDONO PIU’ SOLDI ALLA SANITÀ DAL RECOVERY PLAN - IN BALLO LA TESTA DI BONAFEDE E CATALFO, SI DISCUTE SULLE POLITICHE PER IL LAVORO, NEL MIRINO C’E’ SEMPRE IL REDDITO DI CITTADINANZA SU CUI IL M5S HA ALZATO LE BARRICATE - “L’ESPLORATORE” FICO SI SMARCA: ABBANDONA IL TAVOLO DOPO POCHI MINUTI DALL’INIZIO DELLA STESURA DEL PROGRAMMA DI GOVERNO…