IL MACRON FILO-CINESE FA INCAZZARE TUTTI – IL PARTITO POPOLARE EUROPEO NON HA APPREZZATO LE TESI DI “EQUIDISTANZA” TRA USA E PECHINO, SOSTENUTE DAL TOYBOY DELL’ELISEO. LA COMMISSIONE EUROPEA HA DIRAMATO SOLO UN NO COMMENT, MA URSULA VON DER LEYEN NON HA GRADITO LA SPARATA – IN BALLO CI SONO ANCHE I FUTURI EQUILIBRI A BRUXELLES: IL PPE SI STA SPOSTANDO VERSO LA DESTRA DEI CONSERVATORI DI MELONI, E MACRON RISCHIA DI FINIRE ISOLATO…

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per “La Stampa”

Mentre negli Stati Uniti e nel resto d'Europa si continua a discutere del dito, Emmanuel Macron va avanti e descrive la Luna che stava indicando. L'intervista realizzata tornando dal viaggio in Cina, nella quale il presidente francese invita l'Ue ad avere una politica più autonoma dagli Stati Uniti, va letta anche nel contesto dello scenario dipinto ieri al "Nexus Instituut" dell'Aia.

Dove Macron ha pronunciato uno dei suoi discorsi più significativi […] sul ruolo dell'Europa nel nuovo panorama globale. E in particolare sulla necessità di adottare «una nuova dottrina economica» basata sul protezionismo e sull'interventismo statale nell'industria per «creare lavoro, finanziare il nostro modello sociale, lottare contro i cambiamenti climatici e avere più sovranità».

L'eco delle critiche e delle polemiche per le dichiarazioni dalle quali era emersa la volontà di piazzare l'Europa in una posizione equidistante da Cina e Stati Uniti […] continua a farsi sentire. Il gruppo del Partito popolare europeo non sembra aver apprezzato la tesi di Macron e ha chiesto di calendarizzare un dibattito in Parlamento sui rapporti Ue-Cina.

La Commissione si è trincerata dietro il solito "no comment", ma ha sottolineato che quelle del presidente francese e di Ursula von der Leyen «erano visite diverse». Apprezzamenti sono invece arrivati dal governo spagnolo e in particolare dalla vicepremier Nadia Calviño, secondo la quale «non è possibile voltare le spalle alla Cina», che è «un partner commerciale chiave e un importante attore geopolitico».

[…] L'intervento è iniziato con un fuoriprogramma legato alle proteste in Francia che lo perseguitano anche fuori confine. Un gruppo di manifestanti lo ha interrotto, ha srotolato striscioni con la scritta «presidente della violenza e dell'ipocrisia» e lo ha incalzato urlando: «Dov'è la democrazia francese?». Senza scomporsi, Macron ha replicato: «Posso rispondere a questa domanda se mi date un po' di tempo». Parlando a braccio, in inglese, il capo dell'Eliseo ha colto la palla al balzo per dire che «è importante avere un dibattito sociale» e che «le democrazie sono un posto in cui si può manifestare».

[…] Nel merito della riforma delle pensioni, non poteva trovare un luogo migliore dei frugali Paesi Bassi per difenderla: «Ho innalzato l'età pensionabile a 64 anni, ma qui e in altri Stati europei è molto più alta. Si tratta di una riforma necessaria». Poi ha ripreso il canovaccio del suo intervento per elaborare il suo concetto di «sovranità europea» […]

