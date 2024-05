MACRON È UN GRAN ROMPICOGLION, MA SA FARE DISCORSI – IL TOYBOY DELL’ELISEO SALE SUL PALCO E IN UN TEDESCO FLUENTE VOLA ALTISSIMO DAVANTI AI GIOVANI DI DRESDA: “LA PACE E LA DEMOCRAZIA IN EUROPA SONO IN GIOCO. IN UCRAINA SI TRATTA DELLA NOSTRA PACE E SICUREZZA” – “L’UNIONE EUROPEA RADDOPPI IL BILANCIO, ANCHE CON DEBITI COMUNI. SULLA DIFESA SERVE UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA” – “LA RUSSIA HA ATTACCATO L'UCRAINA E POTREBBE ESSERE TEORICAMENTE QUI DOMANI O DOPODOMANI" - VIDEO

MACRON, 'LA PACE E LA DEMOCRAZIA IN EUROPA SONO IN GIOCO'

(ANSA) - "La nostra pace, il nostro benessere e la nostra democrazia sono in gioco". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron Emmanuel parlando a Dresda, davanti alla Frauenkirche. "L'Europa vive un momento decisivo. L'Europa può morire, come ho detto alla Sorbona", ha ricordato.

MACRON, IN UCRAINA SI TRATTA DELLA NOSTRA PACE E SICUREZZA

(ANSA) - "Se in Ucraina vige la legge del più forte, se la Carta delle Nazioni Unite viene calpestata a poche centinaia di chilometri da qui, allora non abbiamo pace. Per questo motivo dico che sì, in Ucraina si tratta davvero della nostra pace e della nostra sicurezza": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso a Dresda.

MACRON, 'DOPO KIEV PUTIN TEORICAMENTE PUÒ ESSERE QUI DOPODOMANI'

(ANSA) -- "La Russia ha attaccato l'Ucraina e potrebbe essere teoricamente qui domani o dopodomani". Lo ha detto Emmanuel Macron a Dresda. E dunque l'Europa deve confrontarsi con "quale debba essere la sicurezza europea", la sfida dei prossimi anni, secondo Macron. "Già nei prossimi mesi ci serve definire quali siano i rischi e quali i pericoli. E da dove arrivano: dalla Russia, dall'Iran, dalla Cina?" "Non si cada nella trappola di diventare nazionalisti o di guardare soltanto agli Usa", ha detto Macron, ribadendo a Dresda la necessità che l'Europa pensi alla sua difesa anche da sola.

MACRON, LA PACE NON SARÀ LA CAPITOLAZIONE DI KIEV

(ANSA) - "La pace non sarà la capitolazione dell'Ucraina, ma quello che l'Ucraina decide per sé". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando a Dresda. "Difenderemo l'Ucraina quanto a lungo sarà necessario e con l'intensità che sarà necessaria", ha aggiunto.

MACRON, L'UE RADDOPPI IL BILANCIO, ANCHE CON DEBITI COMUNI

(ANSA) - "Noi dobbiamo raddoppiare il nostro bilancio europeo". Lo ha detto Emmanuel Macron a Dresda affermando che l'Ue "ha bisogno del doppio degli investimenti". Il presidente francese ha anche citato "l'opzione di debiti comuni". Serve un nuovo paradigma per la crescita, secondo il presidente francese, "non dobbiamo avere paura del futuro".

MACRON, SULLA DIFESA SERVE UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA

(ANSA) - "È davvero una rivoluzione degna di Copernico costruire questo nuovo quadro di sicurezza e difesa, e farlo come europei. Questa nuova epoca di cui lei ha parlato, Signor Presidente, lo richiede da parte nostra": rivolgendosi al collega tedesco Frank-Walter Steinmeier, lo ha detto nel suo discorso a Dresda il presidente francese Emmanuel Macron.

MACRON, 'C'È VENTO DI AUTORITARISMO DI DESTRA, SVEGLIA!'

(ANSA) - "Questa non è solo una tendenza, è una realtà in Ungheria. E fino a poco tempo fa era anche la realtà in Polonia, fino alle ultime elezioni. Queste idee si diffondono ovunque. Vengono alimentate dagli estremisti, in particolare dall'estrema destra. E questo vento di autoritarismo tira ovunque in Europa. Per questo motivo dobbiamo svegliarci": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel discorso di Dresda.

MACRON,SFIDE COME MAI PRIMA, UE CONTI SU AMICIZIA PARIGI-BERLINO

(ANSA) - "I nostri Paesi sono davanti a un grande numero di sfide: il cambiamento del clima, la guerra di nuovo in Europa, l'estrema destra, gli attacchi alla nostra democrazia e ai nostri valori, i cambiamenti sociali, nulla sembra essere come prima. Noi francesi ci poniamo le stesse domande dei tedeschi. Ma c'è una costante: l'amicizia franco-tedesca. Solo insieme possiamo affrontare queste sfide".

Lo ha detto il presidente francese Emmanule Macron a Dresda. "La Germania può contare sulla Francia, e la Franci può contare sulla Germania. L'Europa può contare su di noi", ha aggiunto. Macron ha anche affermato che "mai prima di oggi una generazione si è trovata ad affrontare tante sfide tutte assieme". E alla fine del discorso, alternando di nuovo francese e tedesco, e rivolgendosi innanzitutto ai giovani, cui la giornata è dedicata a Dresda, ha anche gridato "libertè, egalitè, fraternitè", come valori fondanti. Il discorso è stato salutato da una grande ovazione dei presenti, davanti alla Frauenkirche di Dresda.

MACRON AI GIOVANI, CONTO SU DI VOI PER L'UMANESIMO IN EUROPA

(ANSA) - "Conto su di voi perché l'umanesimo continui a essere la nostra misura facendo del nostro continente un continente della pace". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi ai giovani a Dresda, davanti alla Frauenkirche. "Conto su di voi, e sul fatto che non cederete alla tentazione della divisione, ma che sceglierete ancora l'amicizia e la via della collaborazione", ha aggiunto.

MACRON, CINA E USA RISPETTANO POCHE REGOLE SUL CLIMA

(ANSA) - "Abbiamo creato il Green Deal in Europa. È uno strumento valido. Ma in realtà non abbiamo bisogno di più regolamentazioni. Al contrario, dovremmo semplificare. Perché ci confrontiamo con americani e cinesi che non sottostanno a nessuna regola. Per questo motivo dobbiamo investire di più, adesso": lo ha detto a Dresda il presidente Emmanuel Macron parlando di "Fondi pubblici e fondi privati".

"Dobbiamo investire nella decarbonizzazione della nostra economia, investire in energie pulite. Energie rinnovabili, ma anche energia nucleare. Perché si tratta di rendere l'energia anche efficiente", ha aggiunto. "L'efficienza energetica è la nostra parola d'ordine", ha scandito Macron sottolineando la necessità della "decarbonizzazione del nostro sistema di trasporto, decarbonizzazione delle nostre città.

E per questo sono necessari investimenti, affinché possiamo crescere". Oltre a quello delle "tecnologie verdi", il capo di stato francese ha parlato di un "secondo pilastro" che "è l'Europa dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo investire molto di più nella nostra ricerca, nella nostra innovazione. Siamo ancora lontani dal raggiungere il tre percento previsto dall'Agenda di Lisbona".

MACRON, 'DRESDA È UN MESSAGGIO DI SPERANZA'

(ANSA) - "Siamo qui a Dresda, città gemellata con la capitale europea di Strasburgo" e che "la guerra aveva distrutto" assieme alla "Frauenkirche bombardata nel '45 e ricostruita nel 2005. E questa chiesa si erge come un messaggio di speranza verso il cielo": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso tenuto nel capoluogo sassone e trasmesso in diretta dalla tv Phoenix. Dresda è "una sorta di Fenice che risorge dalle ceneri. Una città storica che è riuscita a rivolgersi al futuro, a stare al passo con i tempi", ha detto ancora Macron parlando da un palco allestito accanto alla "chiesa di Nostra Signora", un edificio di culto luterano che è soprattutto il simbolo della città-martire tedesca della Seconda guerra mondiale.

MACRON, L'UE DEVE PROTEGGERSI NEL COMMERCIO

(ANSA-AFP) - L'Europa deve "uscire dalla propria ingenuità" e "proteggersi meglio" sul piano commerciale costruendo una "preferenza europea" in alcuni settori, ha dichiarato Emmanuel Macron a Dresda, dove ha anche chiesto di "raddoppiare" il bilancio dell'Ue. "L'Europa è l'ultimo posto dove si è aperti al resto del mondo senza preferenza europea e senza regole", ha deplorato il capo di Stato francese durante un discorso in Germania, un paese ostile alle regole protezionistiche. "Raddoppiamo il nostro bilancio europeo, sia aumentando le dimensioni del bilancio, sia attraverso strategie di prestiti comuni, sia con strumenti che già esistono", ha esortato ancora il capo di Stato.

