6 apr 2023 11:44

MACRON IL PECHINESE – IL PRESIDENTE FRANCESE ACCOLTO DA XI JINPING A PIAZZA TIENANMEN APRE AL RUOLO DI PECHINO SULLA PACE IN UCRAINA: "CONTO SULLA CINA PER PORTARE LA RUSSIA ALLA RAGIONE" – IL PRESIDNETE CINESE ALLISCIA IL PELO AL TOYBOY DELL'ELISEO, E RICORDA LE RELAZIONI TRA I DUE PAESI, CHE "HANNO MANTENUTO UNO SLANCIO DI SVILUPPO POSITIVO E COSTANTE, CON SCAMBI BILATERALI IN RAPIDA CRESCITA E LA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'AEROSPAZIO, DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE…"





emmanuel macron xi jinping 1. MACRON A XI, CONTO SU CINA PER PORTARE RUSSIA ALLA RAGIONE (ANSA) - L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina "ha colpito la stabilità" internazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione". Xi ha ricordato che, grazie "agli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni Cina-Francia hanno mantenuto uno slancio di sviluppo positivo e costante", con una "comunicazione strategica ad alta densità e di alta qualità attraverso vari metodi online e offline". xi jinping emmanuel macron I due Paesi hanno registrato un volume di scambi bilaterali "in rapida crescita e la cooperazione nei settori dell'aerospazio, dell'agricoltura e dell'alimentazione che ha raggiunto importanti risultati". Cina e Francia. ha concluso Xi, hanno mantenuto una stretta comunicazione e collaborazione su questioni come il cambiamento climatico, la biodiversità e lo sviluppo dell'Africa. Macron è il primo capo di stato europeo a visitare la Cina dopo la completa ripresa degli scambi con l'estero grazie alla rimozione delle restrizioni contro il Covid. 2. XI ACCOGLIE MACRON IN PIAZZA TIENANMEN Da www.ansa.it incontro emmanuel macron xi jinping L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina "ha colpito la stabilità" internazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione". Il mondo sta attraversando oggi "profondi cambiamenti storici: Cina e Francia, quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e grandi Paesi indipendenti, nonché strenui promotori della multipolarizzazione e della democratizzazione delle relazioni internazionali, hanno la capacità e la responsabilità di superare le differenze". Lo ha detto il presidente Xi Jinping all'inizio del bilaterale con la controparte francese Emmanuel Macron, parlando di partenariato strategico Cina-Francia "stabile, reciproco, pionieristico e progressista" con il vero multilateralismo per la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo". xi jinping "Credo fermamente che la Cina possa svolgere un ruolo vitale nella costruzione della pace. Questo è ciò di cui parlerò e che porterò avanti". E' quanto ha affermato Macron su Twitter, in vista del bilaterale con Xi. "Avrò anche scambi su argomenti come affari, clima, biodiversità e sicurezza alimentare", ha aggiunto il capo dell'Eliseo nel tweet scritto in mandarino. Xi Jinping ha accolto il suo omologo francese in Piazza Tienanmen. Dopo il saluto e la presentazione delle rispettive delegazioni, i due leader hanno ascoltato gli inni nazionali prima di ispezionare il nutrito picchetto d'onore ed entrare nella Grande sala del popolo per il primo loro bilaterale, secondo le immagini trasmesse dai media. xi jinping emmanuel macron xi jinping emmanuel macron xi jinping emmanuel macron 2