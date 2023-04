5 apr 2023 12:45

MACRON ALLA PECHINESE – IL PRESIDENTE FRANCESE, ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO IN CINA, DOVE ANDRÀ INSIEME A URSULA VON DER LEYEN, ALLISCIA IL PELO DEL DRAGONE: “LA CINA PUÒ SVOLGERE UN RUOLO IMPORTANTE NELLA RICERCA DI UNA VIA PER LA PACE IN UCRAINA. CI IMPEGNEREMO IN QUESTA RESPONSABILITÀ CONDIVISA PER LA PACE E LA STABILITÀ” – “NON DOBBIAMO DISSOCIARCI E SEPARARCI. LA FRANCIA SI IMPEGNERÀ IN MODO PROATTIVO A CONTINUARE AD AVERE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA CINA…”