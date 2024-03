MACRON TIRA FUORI I MUSCOLI, MA È SOLO UNA POSA – IL PRESIDENTE FRANCESE SI È LASCIATO IMMORTALARE MENTRE TIRA PUGNI DURANTE UN ALLENAMENTO DI BOXE: MASCELLA TESA, MUSCOLI CONTRATTI E GOCCIOLINE DI SUDORE DA VERO MASCHIO ALFETTA - MA QUAL È IL MESSAGGIO CHE HA VOLUTO INVIARE CON QUESTE FOTO? QUALCUNO HA AZZARDATO CHE LE IMMAGINI VIRILI DEL PORTABORSETTA DI BRIGITTE SIANO UN MESSAGGIO DI SFIDA A PUTIN CHE AMA FARSI IMMORTALARE IN POSE DA VERO UOMO E…

emmanuel macron fa boxe

Mascella tesa, muscoli in evidenza con goccioline di sudore che scorrono sulla pelle lucida, Emmanuel Macron attacca vigorosamente un sacco da pugilato. Le immagini di un allenamento di boxe all'Eliseo, diffuse ieri dalla fotografa ufficiale del leader francese, Soazig de La Moissonnière, stanno provocando reazioni e interrogativi.

Qual è il messaggio che Macron vuole inviare attraverso queste foto? Il Presidente era stato qualche ora prima a Marsiglia, una visita a sorpresa per sfidare i narcotrafficanti che ormai si comportano da padroni nella seconda città di Francia. Ma il capo di Stato con i guantoni da boxe appare anche nei giorni in cui le sue dichiarazioni muscolari (appunto) contro la Russia fanno discutere e dividono l'Europa.

emmanuel macron fa boxe

È un messaggio per Putin?

È quindi anche un messaggio nei confronti di Vladimir Putin, abituato a mostrarsi in pose sportive estreme e a parlare con i codici della virilità? "Emmanuel Macron è un tecnocrate che si cimenta nello stile populista, cercando di rispondere a Putin sul suo stesso terreno" commenta Philippe Moreau-Chevrolet, esperto di comunicazione politica. Secondo Franck Tapiro, pubblicitario e direttore dell'agenzia Hémisphère Droit, il corpo di Macron viene in qualche modo “mistificato” e si inserisce in "un contesto di guerra e di probabilità di conflitto con Putin". Tapiro, invitato da varie tv, ha anche smentito l'ipotesi che le foto siano state ritoccate per aumentare la massa muscolare del leader "Ad alcune persone potrebbe piacere avere i bicipiti come il Presidente – commenta il pubblicitario - ma posso garantirvi che non si tratta di un falso".

VLADIMIR PUTIN

Nota passione per il pugilato

Di certo, Macron è un abituato del pugilato, come ha confidato sua moglie Brigitte qualche mese fa a Paris Match. Si allena due volte a settimana per 45 minuti. […]

MACRON EMMANUEL MACRON A DAVOS emmanuel e brigitte macron

vladimir putin VLADIMIR PUTIN INTERVISTATO DA TUCKER CARLSON