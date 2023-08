MADRON & BISIGNANI? NO GRAZIE! - DOPO IL FORFAIT DEL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI, ANCHE CROSETTO SI SMARCA DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I POTENTI AL TEMPO DI GIORGIA” A CUI AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE A “CAPALBIO LIBRI”: “CI SONO QUESTIONI PIÙ RILEVANTI IN QUESTI GIORNI” (ANCHE SE IERI IL MINISTRO DELLA DIFESA ERA AD ASIAGO A DIALOGARE CON MINNITI E IL DIRETTORE DI ‘REPUBBLICA’, MOLINARI) - “IL FATTO” SPIFFERA: “SECONDO ALCUNE FONTI, IL DIVIETO SAREBBE ARRIVATO DIRETTAMENTE DA PALAZZO CHIGI: VIETATO PARLARE DI QUEL LIBRO”

guido crosetto foto di bacco (2)

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per il “Fatto quotidiano”

Tre indizi fanno una prova. Domani, mercoledì 2 agosto, a Capalbio Libri, […] era prevista il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per discutere del libro I potenti al tempo di Giorgia, insieme agli autori Luigi Bisignani e Paolo Madron, che tanto sta facendo discutere per le indiscrezioni sui protagonisti della stagione meloniana. Crosetto però ha dato forfait.

GUIDO CROSETTO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BISIGNANI E MADRON A CAPALBIO

La disdetta è arrivata alle 15.50 di venerdì scorso, per “impegni del ministro”. “Non vado perché non ce la faccio. Ci sono questioni più rilevanti in questi giorni”, spiega il ministro al Fatto. Anche se poi qualcuno fa notare che ieri pomeriggio era ad Asiago a dialogare con Marco Minniti e il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.

Secondo alcune fonti, però, il divieto sarebbe arrivato direttamente da Palazzo Chigi: vietato parlare di quel libro. […] il 21 luglio la stessa cosa è successa ad Avellino, con il forfait all'ultimo minuto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Ma qualche problemano c'era stato anche in precedenza, in tv. Poco dopo l'uscita del libro, Bisignani era stato invitato a Stasera Italia di Barbara Palombelli e a Quarta Repubblica di Nicola Porro, e in entrambi i casi l'invito è stato ritirato, per ordini da Arcore (Marta Fascina?). Ora tocca a Crosetto. […]

LUIGI BISIGNANI PAOLO MADRON