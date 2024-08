MADURO HA TROVATO LA SUA ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA: ELON MUSK – IL PRESIDENTE VENEZUELANO, RIELETTO CON DELLE ELEZIONI FARSA, HA SOSPESO IL SOCIAL NETWORK "X", DI PROPRIETÀ DELL’IMPRENDITORE SUDAFRICANO, PER 10 GIORNI – CON LA SCUSA DEGLI SCAZZI CON L’IMPRENDITORE SUDAFRICANO, IL DITTATORE DI CARACAS ORA POTRÀ INIZIARE UNA STRETTA SULL’USO DEI SOCIAL…

nicolas maduro

(ANSA-AFP) - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato, durante una manifestazione in suo favore a Caracas, che il social network X è stato "rimosso dalla circolazione" per 10 giorni. L'agenzia delle telecomunicazioni ha "deciso di ritirare il social X, precedentemente conosciuto come Twitter, per 10 giorni in Venezuela", ha detto Maduro aggiungendo di essere lui il promotore della proposta.

Lo stop - ha annunciato Maduro - durerà 10 giorni, "finché X non presenterà gli incassi richiesti da Conatel" che è l'agenzia statale che regolamenta le telecomunicazioni. Secondo il presidente venezuelano "X ha incitato all'odio e ha promosso una guerra civile tra venezuelani". Ha poi attaccato il proprietario di X, Elon Musk, 'Vai via, Elon Musk!', ha gridato. Il blocco temporaneo di X rischia di essere solo l'inizio di una stretta del governo sull'uso dei social network.

elon musk

NetBlocks, un'organizzazione di giornalismo investigativo che monitora la sicurezza digitale e le censure dei governi, ha dichiarato che anche l'app di messaggistica Signal "è da qualche ora irraggiungibile su più provider Internet del Venezuela", confermando le segnalazioni di interruzione ricevute da molti utenti.

nicolas maduro referendum per l annessione dell esequibo proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 7 nicolas maduro diosdado cabello proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 14 elon musk proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 9