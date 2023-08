LA MAESTRINA ELLY INTERROGA GLI SCOLARETTI DEL PD – LA SEGRETARIA MULTIGENDER HA INVIATO UNA MAIL A TUTTI GLI ELETTI DEM PER SAPERE SE HANNO FATTO I “COMPITI PER L’ESTATE” – SCHLEIN PRETENDE CHE OGNUNO LE DICA A QUANTE INIZIATIVE HA PARTECIPATO DURANTE LE VACANZE, CON TANTO DI “LUOGO, GIORNO, PANEL” PER OGNI EVENTO (IMPOSSIBILE BARARE) – LO STUPORE DEI PARLAMENTARI: “MA CHE SIAMO A SCUOLA?”

Messaggio di un deputato Pd in chat con altri colleghi: “Ma Elly ci chiede se abbiamo fatto i compiti per le vacanze?”. Nel corpaccione dei parlamentari dem da qualche giorno non si parla d’altro. Chi con un sorriso bonario, chi con l’aria più risentita. “E che siamo scolaretti?” […]

Il fatto è questo: sul finire dell’estate militante, Schlein vuole capire quanto e come le sue truppe in Parlamento si siano effettivamente spese, per fare un bilancio. E così ha delegato a Marta Bonafoni, la fedelissima coordinatrice della segreteria dem, di stendere un rapporto. Ecco perché Bonafoni il 21 agosto ha spedito una mail a tutti: deputati, senatori, europarlamentari. Per chiedere conto delle iniziative portate avanti tra giugno, luglio e agosto.

“Cara amica e caro amico Onorevole – si legge nella mail che rimbalza di chat in chat - ti scrivo per annunciarti un prossimo contatto telefonico da un collaboratore o da una collaboratrice del partito nazionale perché stiamo raccogliendo i riferimenti delle iniziative promosse da ogni singolo parlamentare, così come abbiamo unanimemente deciso nella nostra ultima Direzione nazionale”.

E non si potrà barare o arrotondare per eccesso. Perché, viene precisato nella mail, i collaboratori di Schlein vorranno informazioni dettagliatissime: “luogo, giorno, panel” e altri riferimenti. In particolare per le iniziative sul Pnrr.

[…] Dicono alcuni parlamentari più vicini a Schlein: la mail è solo un modo per avere un resoconto delle iniziative. Altri, della minoranza interna, sono decisamente meno morbidi: “Ma stiamo a scuola?”. Tutti però concordano: alla fine non ci saranno voti. E nessun rimandato a settembre.

