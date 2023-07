25 lug 2023 15:42

NELLA MAGGIORANZA C’È UN NUOVO PRETESTO PER LITIGARE: IL CAOS IN SICILIA – IL MINISTRO DAL MADE IN ITALY, IL MELONIANO ADOLFO URSO, DI FRONTE ALLA SITUAZIONE DISASTROSA NEGLI AEROPORTI E NELLE STRADE DELL’ISOLA, PUNTA IL DITO CONTRO LA REGIONE: “MANCATA PROGRAMMAZIONE E CARENTI VERIFICHE" – IL GOVERNATORE FORZISTA, SCHIFANI, SI INCAZZA: “STERILI POLEMICHE”. ANCHE PERCHÉ FINO A SETTEMBRE DELLO SCORSO ANNO, AL SUO POSTO, C’ERA IL FRATELLO D’ITALIA MUSUMECI (ORA MINISTRO DEL MARE…)