LA MAGGIORANZA È SCHIZOFRENICA SUL PNRR – LE PAROLE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO (“VA SMANTELLATO”) HANNO FATTO INCAZZARE SALVINI: “NESSUNA RINUNCIA AD ALCUN PROGETTO, VOGLIAMO SPENDERE TUTTI I FONDI”. IL “CAPITONE” DEVE AVER CAMBIATO IDEA. AD APRILE, IL SUO CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, RICCARDO MOLINARI, DICEVA: “FORSE SAREBBE IL CASO DI VALUTARE DI RINUNCIARE A UNA PARTE DEI FONDI A DEBITO"…

1. REVISIONE DEL PNRR, IL GOVERNO SI SPACCA

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “La Stampa”

«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza va smantellato». La rivoluzione annunciata dal ministro Raffaele Fitto, che il governo conta di chiudere con la Commissione europea entro la fine di agosto, agita il governo. «Nessuna rinuncia ad alcun progetto, vogliamo spendere tutti i fondi», alza la voce il vicepremier e numero uno alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sorpreso dall’idea di Fitto che ieri a questo giornale ha raccontato di voler cambiare «profondamente gli obiettivi previsti due anni fa e ormai superati dagli eventi».

Fitto considera «gran parte del Pnrr non spendibile», perciò l’esecutivo sta immaginando «un definanziamento di una serie di interventi non strategici su cui c’è la certezza che non si realizzeranno». Secondo il responsabile degli Affari europei le grandi opere dovranno essere tagliate del 30% e occorre anche una riflessione sulle piccole, perché «la polverizzazione in decine di migliaia di progetti» è irrealistica.

Giugno 2026, la data limite per gli investimenti, «sembra lontana ma è vicinissima». Dopo aver letto La Stampa di lunedì, Salvini ha parlato con l’esponente di Fratelli d’Italia: «L’obiettivo per quel che riguarda me e il governo è spendere bene tutti i fondi del Piano, soprattutto quelli per le infrastrutture perché abbiamo un gap con altri Paesi europei che dobbiamo colmare.

Quindi – sottolinea il segretario della Lega – non è assolutamente in agenda né la restituzione dei soldi né la loro mancata spesa, al massimo si possono rimodulare alcune voci». Salvini ricorda di avere «in portafoglio 40 miliardi di euro da mettere a terra per modernizzare e garantire in sicurezza le infrastrutture, ma se me ne danno di più per l’emergenza idrica per fare dighe e invasi, li spendo».

Fitto sostiene che nell’articolo di ieri siano state riportate «frasi e sintesi» che non ha pronunciato, ma La Stampa conferma ogni parola del colloquio che si è svolto a Modena, a margine del Festival della giustizia penale. […]

PNRR: MOLINARI, VALUTARE SE RINUNCIARE A PARTE DEI FONDI

(ANSA) - ROMA, 03 APR 2023 - "Giorgia Meloni ha gia' rassicurato sulle paure relative al blocco della terza tranche del Pnrr, paure immotivate.Un mese in piu' serve per problemi tecnici ma i soldi non sono a rischio".

Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "Ho parlato con molti sindaci di comuni piccoli e i problemi sono numerosi, ha senso indebitarsi con l'Ue per fare cose che non servono? Giusto quindi ridiscutere il piano con la Commissione europea,o si cambia la destinazione dei fondi o spenderli per spenderli a caso non ha senso.Forse sarebbe il caso di valutare di rinunciare a una parte dei fondi a debito".

"Ha fatto bene il ministro Fitto a invitare a fare un ragionamento serio sui progetti da realizzare perche' , pensando soprattutto alle grandi opere, alcuni sono impossibili da realizzare entro il 2026 a causa della burocrazia e della mancanza di personale. Il nuovo decreto Pnrr comunque prevede nuove procedure di sburocratizzazione", ha detto ancora Molinari che ha sostenuto infine "Il problema sono i vincoli di spesa e occorre chiedersi se serva veramente impiegare cosi' tanti fondi su certe partite".

PNRR: ROMEO, RINUNCIA FONDI? GIUSTO RIFLETTERE SU UTILITA' OPERE

(ANSA) - ROMA, 03 APR 2023- "Il mio collega Molinari ha messo in evidenza il fatto che essendo molte le risorse date dall'Ue a prestito, gli investimenti da fare devono essere su opere che producono economia per ripagare il debito. Quindi se ci sono opere inutili credo sia una riflessione che e' necessario fare".

Cosi' il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di rinunciare a una parte dei fondi del Pnrr lanciata dal suo omologo alla Camera, Riccardo Molinari, in collegamento con il Tg4. "Il governo vuole spostare risorse da opere a rischio a opere certe. Quindi migliorando la struttura anche della pubblica amministrazione, siamo certi di riuscire a fare questa operazione", ha concluso.

