“LA SENSAZIONE CHE TUTTI HANNO AVUTO È STATA DI UN PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA LETTA E BONACCINI” – MARCELLO SORGI DÀ PER CERTA LA NOMINA DEL GOVERNATORE DELL’EMILIA ROMAGNA A SEGRETARIO DEL PD: “IL CONGRESSO CHE DOVEVA SERVIRE A VOLTARE PAGINA, MANIFESTAMENTE NON C'È RIUSCITO. ORA TOCCA A BONACCINI TENTARE DI RIPRENDERE IL FILO DEL CAMBIAMENTO DOVE S'È INTERROTTO. SONO STATI IN TANTI, IERI, A FARGLI GLI AUGURI: MA NON È DETTO CHE CI RIESCA” – LE POLTRONE VUOTE E IL RIENTRO DEGLI SCISSIONISTI DI ARTICOLO UNO, TRA I MUGUGNI DEI RIFORMISTI…