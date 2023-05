24 mag 2023 16:48

LA MAGGIORANZA URSULA SI SPACCA SULL’AMBIENTE. UN SEGNALE IN VISTA DELLE EUROPEE DEL 2024? – POPOLARI, LIBERALI, CONSERVATORI E SOVRANISTI SI SONO UNITI CON UN EMENDAMENTO CONTRO IL “GREEN DEAL” DELLA COMMISSIONE UE CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, LA RIDUZIONE DEI PESTICIDI IN AGRICOLTURA PER SALVAGUARDARE GLI ECOSISTEMI – LO SCHIAFFO A VON DER LEYEN DA PARTE DEL SUO PPE, LA ROTTURA DELL'ASSE CON I SOCIALISTI E LA NASCITA DI UN FRONTE UNITARIO DEL CENTRODESTRA RIDISEGNANO GLI SCENARI IN VISTA DEL VOTO…