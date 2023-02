MAGICAL ZELENSKY TOUR! – IL PRESIDENTE UCRAINO PARTE PER IL SUO VIAGGIO IN EUROPA E COMINCIA DAL REGNO UNITO, CHE FINORA È STATO IL PAESE PIÙ VICINO A KIEV (THANKS, BORIS JOHNSON) – IL PREMIER SUNAK LO ACCOGLIE A LONDRA: “GLORIA ALL’UCRAINA, SONO FIERO DI RICEVERLO E DIMOSTRARE L’INFRANGIBILE AMICIZIA FRA I NOSTRI DUE PAESI” - VIDEO

RISHI SUNAK ACCOGLIE VOLODYMYR ZELENSKY A LONDRA

SUNAK, 'FIERO DI RICEVERE ZELENSKY IN GB'

(ANSA) – L'arrivo oggi del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito, nel suo primo viaggio in Europa dall'inizio della guerra quasi un anno fa, rappresenta "una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta" dell'Ucraina contro l'invasione russa, oltre che della "infrangibile amicizia fra i nostri due Paesi".

Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak, dicendosi "fiero" dell'annuncio dell'espansione dei "vitali" programmi di addestramento di militari di Kiev che il Regno "garantisce dal 2014" e della formalizzazione oggi stesso di nuove sanzioni britanniche contro Mosca e l'inner circle "di (Vladimir) Putin".

ZELENSKY ARRIVATO IN GB A BORDO DI UN AEREO MILITARE

L ARRIVO DI ZELENSKY A LONDRA

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nel Regno Unito a bordo di un aereo militare della Raf, come mostrato dai media britannici. Zelensky, alla sua prima vista in un paese europeo dopo lo scoppio della guerra con la Russia, è atteso dal premier Rishi Sunak.

Il programma prevede un suo intervento al Parlamento di Westminster e un incontro con militari di Kiev addestrati nel Regno. Londra lo accoglie promettendo un'espansione dei programmi di addestramento a piloti e marines ucraine, la fornitura di armi "a più lungo raggio" e nuove sanzioni contro individui a aziende russe bollati come vicini a Vladimir Putin.

VOLODYMYR ZELENSKY E RISHI SUNAK A KIEV

ZELENSKY RINGRAZIA BIDEN, 'STESSI VALORI E STESSO OBIETTIVO'

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato via Twitter il presidente Usa Joe Biden per le sue parole riservate alla situazione in Ucraina durante il discorso al Congresso sullo 'Stato dell'Unione.

"Grazie presidente Joe Biden per le potenti parole di sostegno all'Ucraina durante il suo discorso alla nazione. Siamo grati per la leadership degli Stati Uniti nell'aiutare l'Ucraina, per la solidarietà all'intero popolo ucraino. I nostri valori sono gli stessi, il nostro obiettivo comune è la vittoria", ha scritto Zelensky su Twitter.

RISHI SUNAK VOLODYMYR ZELENSKY

FONTI UE, CONFERMATA VISITA DI ZELENSKY A BRUXELLES DOMANI

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani a Bruxelles e parteciperà al Consiglio Europeo straordinario. Lo fa sapere all'ANSA una fonte europea qualificata. Il presidente ucraino si rivolgerà ai 27 leader "in mattinata" e poi procederà a una serie d'incontri bilaterali.

SUNAK ABBRACCIA ZELENSKY, 'GLORIA ALL'UCRAINA!'

(ANSA) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha incontrato Volodymyr Zelensky direttamente all'aeroporto di Stansted, per un primo saluto nell'ambito della visita odierna a sorpresa del presidente ucraino nel Regno Unito: la seconda all'estero dall'inizio della guerra con la Russia il 24 febbraio 2022, dopo quella compiuta negli Usa a dicembre, e la prima in Europa, come sottolineano i media locali evidenziando la scelta di Zelensky di visitare Londra prima di Bruxelles. Sunak ha accolto l'ospite con un abbraccio in una giornata fredda ma soleggiata, come testimoniato da una foto diffusa sul suo profilo Twitter. Foto accompagnata da un messaggio di "benvenuto" e dallo slogan "Slava Ukraini" (Gloria all'Ucraina).

UCRAINA: GB IMPONE NUOVE SANZIONI CONTRO ARMAMENTI RUSSI

(ANSA) - Londra ha imposto nuove sanzioni contro il settore militare della Russia impegnata nella guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly mentre è in corso la storica visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel Regno Unito. Le nuove sanzioni prendono di mira in particolare "sei entità che forniscono attrezzature militari come i droni usati nell'invasione russa dell'Ucraina", ha dichiarato Cleverly.

ZELENSKY OGGI A SORPRESA A LONDRA: VEDRÀ SUNAK E CARLO III E PARLERÀ AI COMUNI

Volodymyr Zelensky arriverà oggi a Londra per quella che è la sua prima visita nel Regno Unito dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio.

boris johnson volodymyr zelensky 10

Stamattina il presidente ucraino sarà in visita a Downing Street dal primo ministro Rishi Sunak, poi nel primo pomeriggio terrà un discorso al Parlamento di Westminster, incontrerà re Carlo e infine in una base militare segreta incontrerà alcuni delle migliaia di soldati ucraini che Londra sta addestrando sul suolo inglese. Previsto anche l’addestramento, per il futuro, per guidare “caccia standard della Nato” per "proteggere i cieli ucraini".

ZELENSKY E URSULA VON DER LEYEN

[...] Zelensky visiterà i soldati ucraini arrivati la settimana scorsa oltremanica. Alcuni in questo momento stanno imparando a utilizzare i tank Challenger 2 forniti di recente da Londra, ma per altri l’addestramento si sta concentrando soprattutto sui marine e altri piloti militari di Kiev per manovrare in futuro caccia standard della Nato per proteggere i cieli ucraini. Sinora Londra ha addestrato 10mila soldati ucraini negli ultimi sei mesi, ma il Ministero della Difesa britannico prevede di fare lo stesso con altri 20mila militari di Kiev nel 2023, sempre sul suolo inglese.

A mezzogiorno, inoltre, Londra dovrebbe rendere note altre sanzioni contro la Russia. Il Regno Unito è tra i Paesi che maggiormente hanno sostenuto lo sforzo bellico dell’Ucraina. Londra lo ha fatto sinora con oltre 2,3 miliardi di euro in mezzi ed equipaggiamento militare forniti a Kiev. [...]

biden e zelensky alla casa bianca ZELENSKY E ZELENSKA biden e zelensky alla casa bianca VOLODYMYR ZELENSKY A DAVOS boris johnson volodymyr zelensky 6 ZELENSKY E ZELENSKA