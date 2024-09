LA SEGRETERIA DI SANGIULIANO CHIEDE DI RISERVARE TRE STANZE: “UNA PER IL MINISTRO, UNA PER LA SCORTA, UN’ALTRA PER IL ‘COLLABORATORE’

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

[…] A che titolo? Boccia è stata ospitata al Festival di Polignano a Mare, in quanto “collaboratrice” del ministro. In occasione del festival, “Il libro Possibile”, del 13 luglio, l’organizzazione chiede alla segreteria di Sangiuliano quante stanze riservare. Viene risposto di riservare tre stanze.

Il presidente dell’evento è Gianluca Loliva e conferma che “la collaboratrice era Boccia” (che non lo era). Una stanza viene riservata per il ministro, un’altra per la scorta, un’altra per il “collaboratore”, perché come riferito al Festival, “il ministro sarà accompagnato da un agente di scorta e da un collaboratore”.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

A che titolo? Il “collaboratore” (che non è collaboratore”) è Boccia. La comunicazione parte dalla segreteria di Sangiuliano. Una consigliera che non è mai stata nominata consigliera assume dunque il ruolo di “collaboratrice” del ministro.

A che titolo? Boccia non aveva nessun contratto, ma da mesi si presentava come tale e le era stato promesso di occuparsi di grandi eventi, la cerimonia inaugurale del G7 della Cultura che si sarebbe tenuta nella sua città, Pompei. Il 5 giugno, il documento lo ha pubblicato Dagospia, il direttore del Parco di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, mette in copia Boccia, la informa del percorso, della pianta riguardante i possibili percorsi dei ministri.

MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI

Ma Boccia partecipa anche al sopralluogo degli scavi archeologici, sempre a Pompei, insieme al ministro e il direttore, ascolta l’avanzamento delle scoperte. A che titolo? Da venerdì 27 agosto a tutte le chiamate del Foglio, i messaggi, il direttore Zuchtriegel non ha mai risposto. Si candida a essere il nuovo capro espiatorio di questo caso. Per il ministero, il direttore si è infatti mosso autonomamente, “è lui che ha mandato la mail a Boccia”.

A che titolo? Il 6 settembre a Venezia, si terrà un evento organizzato dall’intergruppo parlamentare di Boccia, e sugli inviti c’è il logo del ministero della Cultura. A che titolo? Boccia continua a postare sui suoi social, storie, video, continua ad attaccare il gabinetto del ministero. Può un governo essere svergognato da una donna che pretende scuse, che è entrata per mesi nelle stanze della Cultura?

Con questa facilità di accesso potrebbe infiltrarsi chiunque, chiunque potrebbe accedere negli uffici. Il 2 giugno, e lo esibisce, sempre sui social, Boccia viene invitata dal ministero della Difesa alla manifestazione dei Fori Imperiali.

Chi ha fornito il suo nome? E’ ormai confermato, dal ministero della Cultura, che la nomina era in corso di registrazione per poi essere bloccata. Per mesi Boccia andava a zonzo con Sangiuliano […] sempre con il ministro, ascoltava conversazioni tra direttori, funzionari. A che titolo?

MARIA ROSARIA BOCCIA AL MINISTERO DELLA CULTURA A FERRAGOSTO

Oltre alla leggerezza di un ministro sbruffone, […] che voleva scrivere un libro sugli sfondoni dei giornalisti, ecco, oltre alla sbruffoneria, c’è anche l’insipienza di un ministero, di funzionari che devono fare l’interesse dello stato e non compiacere il loro ministro.

Capi di gabinetto (Francesco Gilioli è da giorni alloggiato a Venezia, per la Mostra del Cinema) capi di segreteria, consigliere diplomatico, che c’è da scommettere verranno usati come scudo, non hanno avuto la forza, il coraggio di dire: “Caro ministro, la signora Boccia non ha ancora alcun titolo per accedere, partecipare alle nostre chat”. Un funzionario dello stato non strizza l’occhio al ministro che lo fa sbandare. A che titolo? Un ministero viene ora irriso, loghi della Cultura utilizzati con sciatteria. A che titolo? Cara Meloni? A che titolo?

maria rosaria boccia con papa francesco maria rosaria boccia 20 MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 3 maria rosaria boccia 3 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 2 maria rosaria boccia. maria rosaria boccia maria rosaria boccia 27 maria rosaria boccia 4 maria rosaria boccia 5 maria rosaria boccia 30 maria rosaria boccia 7 maria rosaria boccia 31 maria rosaria boccia 19 maria rosaria boccia con gino sorbillo maria rosaria boccia 21 maria rosaria boccia 2 francesco lollobrigida con maria rosaria boccia. maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla pinacoteca di brera maria rosaria boccia 1 maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e la vela pubblicitaria per il suo compleanno maria rosaria boccia con gimmi cangiano FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E MARIA ROSARIA BOCCIA ALLA CAMERA maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. a in onda andrea petrella nega di conoscere maria rosaria boccia. 2 gimmi cangiano monica marangoni maria rosaria boccia festival della bellezza 1 MARIA ROSARIA BOCCIA PRESIDENTE DI FASHION WEEK MILANO MODA gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano STORIE INSTAGRAM DI MARIA ROSARIA BOCCIA - 1 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E MARIA ROSARIA BOCCIA ALLA CAMERA la pizza a forma di cuore pubblicata da maria rosaria boccia

MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 1 post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1 la storia instagram di maria rosaria boccia alla mostra del cinema di venezia 1 storia instagram di maria rosaria boccia in aereo per venezia 4 maria rosaria boccia. maria rosaria boccia. gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera