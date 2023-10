29 ott 2023 10:53

MAI TOCCARE I SERVIZI ISRAELIANI – NETANYAHU È COSTRETTO A SCUSARSI PER AVER PUNTATO IL DITO CONTRO ESERCITO E INTELLIGENCE: “HO SBAGLIATO. NON AVREI DOVUTO DIRE QUEL CHE HO DETTO. I VERTICI DELLA SICUREZZA HANNO IL MIO PIENO SOSTEGNO” – “BIBI” HA CERCATO DI DARE LA COLPA AI SERVIZI PER ALLONTANARE LE CRITICHE A LUI: HA IGNORATO LE ALLERTE, E HA LASCIATO SGUARNITO IL CONFINE CON LA STRISCIA DI GAZA PER DARE RETTA ALLE MATTANE DELL’ULTRA-DESTRA DI BEN GVIR CON CUI GOVERNA…