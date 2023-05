DI MAIO CE L’HA FATTA, SARÀ L’INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO PERSICO! – QUESTA MATTINA L’ULTIMO OK NECESSARIO PER LA SUA NOMINA È STATO DATO DAL CONSIGLIO UE SULLO SPORT, PRIMA RIUNIONE MINISTERIALE DEL CONSIGLIO UE DISPONIBILE DOPO I PASSAGGI PRECEDENTI – PER IL SUO INCARICO DI MAIO INCASSERÀ ALMENO 13 MILA EURO NETTI AL MESE (UN BEL REGALINO DI DRAGHI CHE L'HA PROPOSTO QUANDO ERA SUO MINISTRO DEGLI ESTERI...)

Via libera finale dalla Ue alla nomina di Luigi Di Maio come inviato speciale nel Golfo Persico. L'ultimo passaggio dell'iter prevedeva che la proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, venisse approvata senza discussione alla prima riunione utile del Consiglio Ue.

Per il suo ruolo da inviato speciale l'ex leader pentastellato percepirà un minimo di 13mila euro mensili netti. A questa cifra vanno aggiunti altri benefit. […]

Il via libera, come nelle precedenti due occasioni, alla riunione del Comitato Politico e di Sicurezza e a quella dei rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue, è arrivato senza che nessuno dei presenti interrompesse la procedura per chiamare il dibattito. Come da prassi si attendeva l'ok finale del Consiglio Ue alla prima riunione ministeriale disponibili. E oggi, a Bruxelles, è riunito il Consiglio Ue sullo Sport. […]

