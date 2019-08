DI MAIO IN PEGGIO - “SÌ AL NOSTRO PROGRAMMA O SI TORNA AL VOTO” – LUIGINO TORNA A METTERE IN DUBBIO IL CONTE BIS E DICE: “NIENTE MODIFICHE AL DECRETO SICUREZZA” – COME LA PRENDERA’ IL PD? ZINGARETTI SUL TEMA AVEVA DICHIARATO DI VOLER “SEGUIRE LE INDICAZIONI DI MATTARELLA”…

Molto rapido il colloquio tra Conte e la delegazione del M5S, ma molto nutrita la lista degli impegni che Luigi Di Maio chiede di sottoscrivere: «No a qualsiasi tipo di patrimoniale, no a nuovi inceneritori, giustizia per le vittime del Ponte Morandi, subito il taglio dei parlamentari e un accordo con la ue per la redistribuzione dei migranti. Usiamo il condizionale per questo governo perché o siamo d’accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti»: «Abbiamo rivolto auguri a Conte che come M5S abbia sempre considerato super partes e che abbiamo fortemente voluto

Concluso anche il faccia a faccia tra Conte e la delegazione del Pd (è stato finora il più lungo della giornata). «i dati Istat confermano la necessità di aprire una nuova stagione; il calo dello spread dà spazio a politiche espansive» ha detto il segretario Nicola Zingaretti. «Serve il rilancio degli investimenti pubblici e un incentivo a quelli privati». Sul decreto sicurezza invece il segretario ha dichiarato di voler «seguire le indicazione di Mattarella». Ma il punto programmatico più importante sollecitato dai dem riguarda la scuola: ««Abbiamo posto il tema del rilancio della scuola e della formazione come grandi priorità. Abbiamo riproposto al presidente l’idea che per i redditi medio-bassi si studino formule per la formazione gratuita per i figli dall’asilo nido fino all’università».

