MA SIAMO AI GIOCHI OLIMPICI? NON CI SARANNO VICEPREMIER NEL NUOVO GOVERNO, MA CAPI DELEGAZIONE: QUESTO RUOLO SAREBBE RIVESTITO DA DI MAIO PER IL M5S E FRANCESCHINI PER IL PD… (PER LUIGINO SI PARLA ANCHE DELLA FARNESINA MENTRE PER "SU-DARIO" SI PROFILA UN RITORNO ALLA CULTURA)