DI MAIO PORTA LA SUA ABBRONZATURA AL CONSIGLIO AFFARI ESTERI UE: “NON POTREMO ESIMERCI, COME OCCIDENTE, DA UNA RIFLESSIONE APPROFONDITA SUGLI ERRORI COMMESSI. ORA È NECESSARSIO DEFINIRE UNA STRATEGIA CONDIVISA E UNA RISPOSTA COMUNE SU RIFUGIATI E MIGRANTI” - RISPOSTA COMUNE CHE PER ORA, STANDO ALLE PAROLE DELL’ALTO RAPPRESENTANTE BORREL, È: “I TALEBANI HANNO VINTO LA GUERRA QUINDI DOBBIAMO PARLARCI, PER DISCUTERE ED EVITARE UN DISASTRO MIGRATORIO E UNA CRISI UMANITARIA”

Borrell, dobbiamo parlare con i Talebani, hanno vinto loro

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - "Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque ci sia, i Talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo parlarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria", oltre che "evitare che torni il terrorismo": lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio affari esteri.

Borrell, priorità è assicurare evacuazione staff e locali

JOSEP BORRELL

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - "La conclusione" del Consiglio affari esteri "è che il primo obiettivo è assicurare l'evacuazione del nostro staff, di quello afghano che ha lavorato per noi, e di chi vuole lasciare il Paese, non possiamo abbandonarli, faremo tutto il possibile per dargli riparo": lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, che ha ringraziato l'Italia per il corridoio aereo, la Francia per la sicurezza militare sul campo, e gli altri Paesi Ue che hanno fornito i visti per i 400 lavoratori afghani delle istituzioni Ue. (ANSA).

Afghanistan: Di Maio, l'Occidente rifletta sugli errori

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Non potremo esimerci, come Occidente, da una riflessione approfondita sugli errori commessi e sulle lezioni da apprendere dall'intervento ventennale in Afghanistan. Ora tuttavia è necessario definire una strategia condivisa. Nella visione italiana, l'approccio europeo dovrebbe articolarsi attorno a cinque priorità". Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue.

Di Maio,continueremo evacuazioni,poi voli coordinati da Ue

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Prioritaria in questo momento è "la protezione dei civili" e "la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale. Al riguardo l'Italia, finché le condizioni lo consentiranno, proseguirà le operazioni di evacuazione di altri connazionali e di cittadini afghani che hanno sostenuto la nostra ambasciata e il nostro contingente militare.

Nei prossimi giorni dovremmo lavorare a un'iniziativa coordinata a livello internazionale per assicurare voli umanitari e far sì che all'emergenza si sostituisca un processo organizzato". Lo ha affermato il ministro Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue.

Di Maio, talebani rispettino diritti donne o saranno isolati

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Non possiamo tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse. Penso, in particolare, ai diritti delle donne, ai quali è dedicata la dichiarazione su iniziativa spagnola cui abbiamo aderito. La garanzia del rispetto del diritto e degli standard internazionali in materia di diritti umani deve essere una chiara condizione da porre ai Talebani pena l'isolamento internazionale del paese".

Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue, insistendo sul "rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili" come condizione prioritaria. (ANSA).

Afghanistan: Di Maio, serve risposta comune Ue su migranti

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Siamo consapevoli che si incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti dall'Afghanistan. È perciò necessario che l'Ue metta a punto una risposta comune, anche in questo caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario sostegno". Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue.

Di Maio, garantire l'accesso umanitario alle organizzazioni

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "È anzitutto necessario rinnovare l'appello affinché sia garantito alle organizzazioni internazionali l'accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli al Paese. La comunità internazionale dovrà continuare ad assicurare un'indispensabile assistenza umanitaria alla popolazione afghana".

Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue, elencando la situazione umanitaria in Afghanistan tra le priorità da affrontare.

Di Maio,coinvolgere tutti i Paesi nel contrasto al terrore ++

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Il contrasto al terrorismo" in Afghanistan è la quinta priorità indicata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue.

"Non possiamo permettere che il Paese - ha detto secondo quanto si apprende il titolare della Farnesina - torni ad essere terreno fertile per gruppi terroristici e una minaccia alla sicurezza internazionale. Dovremo trovare alleanze e coinvolgere tutti i Paesi, specie quelli della regione, che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina"

Di Maio, collaborazione tra alleati per completare evacuazione

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Abbiamo il dovere morale di non voltare le spalle all'Afghanistan. Dobbiamo restare uniti, come Unione Europea e in collaborazione con i nostri partner della Nato. L'Italia continuerà il proprio impegno, rivolgendo un'attenzione speciale a donne e giovani e proseguendo, per quanto possibile, con progetti di cooperazione".

Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue. "È necessario che gli Stati membri presenti, come l'Italia, in aeroporto a Kabul assicurino la massima solidarietà reciproca e collaborazione tra di loro e con gli alleati per poter completare le operazioni di evacuazione. Come ci siamo sempre detti: 'in together, out together'. Questo deve continuare a valere anche ora", ha concluso il titolare della Farnesina.

