MAKE MATTEO GREAT AGAIN – SALVINI STA PREPARANDO UN VIAGGIO NEGLI STATI UNITI PER INCONTRARE TRUMP E INCASTRARE GIORGIA MELONI: MENTRE LA DUCETTA SI FA DARE I BACETTI IN TESTA DA BIDEN, IL “CAPITONE” INVESTE TUTTO SUL TYCOON, SCOMMETTENDO NELLA RIELEZIONE A NOVEMBRE – NON A CASO, SU TWITTER SI SCAMBIA MESSAGGI DI STIMA CON ELON MUSK, ORMAI CONSIDERATO PORTAVOCE DEL MONDO CONSERVATORE USA...

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

trump salvini

Un viaggio negli Stati Uniti. Tra luglio e settembre, subito dopo le Europee. Per essere ricevuto da Donald Trump. Ecco il piano riservato a cui lavora Matteo Salvini, confermato a Repubblica da fonti del Carroccio di massimo livello.

[…] Una missione agevolata dal rapporto con l’ala Maga dei Repubblicani, su cui il leghista sta investendo tutto. Ma soprattutto, sfruttando il rapporto sempre più stretto con Elon Musk […]. È un progetto ambizioso. Che avrebbe un effetto fragoroso in Italia, ma soprattutto nel cuore del governo. Perché è evidente il bersaglio grosso a cui punta il vicepremier: sfidare Giorgia Meloni e scavalcarla nella relazione con Trump, facendole scontare l’investimento politico su Joe Biden.

[…] Il leghista si è prodotto in una vistosa retromarcia tattica. Ha rinnegato il patto con Russia Unita, ha evitato di invitare l’Afd all’internazionale nera, si è mostrato conciliante con Meloni — «gioca a burraco con la mia fidanzata Francesca, stiamo costruendo un’amicizia» — e ha addirittura concesso un’intervista al direttore di Libero Mario Sechi (che della premier è stato portavoce per qualche mese).

ELON MUSK RINGRAZIA MATTEO SALVINI

[...] Ma il leader leghista non si fida certo di Meloni. Ritiene semmai di essere vittima di una strategia ordita da Palazzo Chigi per ridurlo all’irrilevanza.

E ha scelto di contrattaccare sfidandola su terreni che possono metterla in difficoltà: sul condono […] e sul fisco, dove la premier ha le mani legate per ragioni di bilancio. Con questo spirito, ha deciso di scavalcare la premier nel rapporto con Trump […]. Convinto che l’onda lunga del politico repubblicano possa rimetterlo al centro della scena.

giorgia meloni e joe biden nello studio ovale 9

Lo scambio di affettuosità su X avuto ieri con il fondatore di Tesla è l’ultimo tassello di questo piano. Ci sono almeno altre due date chiave, in questo percorso. La prima è il 16 dicembre 2023. Il ministro delle Infrastrutture riceve Musk nella sede del dicastero. […] Da quel momento, il vicepremier inizia a produrre una pioggia di tweet a favore di Trump. […]

Per accendere un faro sull’inevitabile assenza dal dibattito di Meloni, che da presidente del Consiglio non può certo sbilanciarsi per il candidato repubblicano. E che anzi […] non può mostrarsi neanche lontanamente accondiscendente con il tycoon. Un altro passo è recentissimo, il 23 marzo scorso.

giorgia meloni e joe biden - g20 new delhi

Salvini invita alla kermesse di Identità e democrazia ex funzionari della Casa Bianca dell’amministrazione Trump. E mette in scaletta l’intervento di Vivek Ramaswamy, l’imprenditore statunitense già candidato alle primarie repubblicane e vicino a Trump. Ma non basta. Il leghista cerca voti facili. Non solo sul condono, ma su un tema caro alla Lega delle origini: l’autonomia. Premendo su Meloni, ha ottenuto che il prossimo 29 aprile il ddl approdi in Aula. Una forzatura, con l’obiettivo di ottenere il via libera definitivo prima delle Europee. […]

SALVINI TRUMP

elon musk matteo salvini

giorgia meloni e joe biden nello studio ovale 8

IL TWEET DI MATTEO SALVINI SULL IRRUZIONE DEI SUPPORTER DI TRUMP AL CONGRESSO USA