IL NO DEI BASCHI AL PARTIDO POPULAR COMPLICA LE TRATTATIVE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO E TRA I POPOLARI SI FA LARGO L'IDEA DI SCARICARE QUEL MERLUZZO DI FEIJÒO CON LA PRESIDENTE DELLA COMUNIDAD DI MADRID ISABEL AYUSO (POPULISTA PIU' CHE POPOLARE) – PEDRO SANCHEZ PER FARE IL GOVERNO DE' SINISTRA DEVE CONVINCERE IL LEADER CATALANO PUIGDEMONT CHE CONTINUA A SPARARE RICHIESTE IRRICEVIBILI...

(...) In Spagna, ora che pure il Pnv, partito basco, ha sentenziato che non è disponibile ad appoggiare Alberto Núñez Feijóo (leader del Pp), anche tra i Popolari s'affaccia il pessimismo sulla possibilità di formare un governo nonostante la vittoria. E se davvero a dicembre si andrà a nuove elezioni, allora nel Pp sta crescendo la fronda per sostituire il moderato e non proprio carismatico tecnocrate galiziano con la trascinante e popolare (anche un po' populista) quarantaquattrenne che alla regionali a Madrid aveva preso 60 mila voti in più di Feijóo.

(...) Però la scena delle celebrazioni dopo la "non vittoria" di domenica sera, quando dal palco Feijóo ha festeggiato con gli elettori, circondato dallo stato maggiore dei Popolari, non è passata inosservata. I media spagnoli hanno addirittura schierato i loro armocromisti su questo tema: il candidato galiziano e gli altri erano tutti vestiti di bianco, la Ayuso era l'unica a spiccare con una camicetta rosso fuoco. Non solo. Una tv ha chiamato un esperto in «comunicación no verbal», comunicazione non verbale, che ha decriptato dai gesti l'irritazione di Feijóo quando dalla piazza che doveva osannarlo si sono alzati i cori «Ayuso, Ayuso», mentre l'espressione della presidente della Comunidad sembrava dire «che ci posso fare se vogliono me?».

Isabel Diaz Ayuso è una giornalista che si è iscritta al Pp a 27 anni.

(...) Eletta presidente della Comunidad de Madrid nel 2019, in Spagna dicono che parte delle sue fortune dipenda dal geniale spin doctor Miguel Angel Rodríguez già storico collaboratore di Aznar. È molto amata per le sue posizioni assai a destra, con qualche sfumatura trumpista - contro la sinistra, i Socialisti, gli indipendentisti, con slogan perentori in linea in fondo con la politica italiana - che si riflette anche in economia. Durante la pandemia ha mantenuto posizioni molto aperturiste, che le hanno fatto guadagnare consensi ma anche molte critiche. Non è sposata, ha un compagno, il 12 luglio ha diffuso un comunicato ufficiale per spiegare di avere appena subito un aborto spontaneo (ha precisato che era all'ottava settimana di gravidanza).

Isabel Ayuso oggi prende tempo, ripete che sarebbe inaccettabile se chi come Pedro Sánchez ha perso le elezioni trovasse la maggioranza per tornare a governare. Ecco, il Psoe: i socialisti lavorano sullo sfondo, convinti che, se si escludono Pp e Vox, a tutti gli altri conviene evitare nuove elezioni.

Serve l'astensione di Junts, il partito indipendentista catalano di Puigdemont, che da Waterloo (Belgio) continua a dirigere le trattative. L'astensione dei sette di catalani consentirebbe a Sánchez di governare, ma in cambio fanno richieste irricevibili: amnistia per chi ha organizzato il referendum secessionista e riconoscimento del principio di autodeterminazione. Ma ai catalani converrebbe bloccare i Socialisti e rischiare di ritrovarsi con un governo di destra molto, molto più duro con le comunità autonome?

