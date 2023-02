8 feb 2023 18:50

DI MALE IN GREGGIO – IN FRANCIA ANCHE I LAVORATORI DELLE RAFFINERIE DI PETROLIO DI DONGES E FEYZIN, GESTITE DA “TOTALENERGIES”, SONO IN SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI DEL TOYBOY DELL’ELISEO. L’AGITAZIONE RISCHIA DI BLOCCARE LE FORNITURE DEL PAESE, E NON POTEVA ARRIVARE NEL MOMENTO PEGGIORE: DAL 5 FEBBRAIO L’UE HA VIETATO LE IMPORTAZIONI DI TUTTI I PRODOTTI PETROLIFERI DALLA RUSSIA…