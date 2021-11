CYBER DRAGHI - PRENDE FORMA L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE DÀ IL VIA AL TRASLOCO DEL PERSONALE DALL’INTELLIGENCE VERSO LA NUOVA CREATURA GUIDATA DA ROBERTO BALDONI - AVRÀ SEDE A LARGO SANTA SUSANNA E UNA DOTAZIONE COMPLESSIVA DI 529 MILIONI DI EURO TRA IL 2021 E IL 2027: PUNTA AD AVERE 800 DIPENDENTI ENTRO SEI ANNI - IL PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICA È QUASI FINITO...